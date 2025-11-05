MVEP je pozvao Srbiju zbog vrtića u Subotici: Spriječite diskriminaciju hrvatske manjine

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova prosvjedovalo je zbog odluke grada Subotice da se djeca u vrtiću izgrađenom hrvatskim novcem u Tavankutu odgajaju i na srpskom jeziku i pozvalo Srbiju da spriječi diskriminatorne prakse prema hrvatskoj manjini, saznaje Hina iz diplomatskih izvora. Grad Subotica donio je odluku da će se djeca u vrtiću, izgrađenom novcem iz proračuna RH, umjesto samo na hrvatskom odgajati i na srpskom jeziku, zbog čega je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman prošli tjedan najavio slanje prosvjedne note. MVEP je u noti izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog odnosa i postupanja lokalnih i državnih tijela u Srbiji prema hrvatskoj nacionalnoj manjini, saznaje Hina u srijedu.

U prosvjednoj noti upućenoj u Beograd, MVEP poručuje da je sa zabrinut time što je početak rada vrtića u Tavankutu uvjetovan zahtjevom za dvojezičnim programom, što u dosadašnjoj praksi nije bio slučaj u drugim sredinama.

MVEP je izrazio zabrinutost da se administrativni razlozi koriste u "političke svrhe i uvjetovanje prava hrvatske zajednice" te dodao da je riječ o diskriminatornom odnosu prema hrvatskoj nacionalnoj manjini.

Srbiju se stoga poziva da omogući uključivanje dječjeg vrtića u Tavankutu kao vrtića na hrvatskom jeziku u Mrežu vrtića u Subotici "bez daljnjih odgoda i uvjetovanja".

Također, ministarstvo je poručilo da primjećuje da je odluka vezana za Tavankut donesena usred "sve učestalijih javnih izjava, često s najviših razina vlasti u Srbiji, u kojima se Hrvate kolektivno prikazuje na uvredljiv i neprimjeren način".

MVEP je stoga pozvao Srbiju i njezine institucije da osiguraju uvjete za puno i nesmetano ostvarivanje prava hrvatske nacionalne manjine u zemlji zajamčena multilateralnim i bilateralnim sporazumima te da poduzmu mjere kako bi spriječile diskriminatorne prakse prema u Hrvatima u Srbiji "na svim razinama i u svim situacijama".

Predstavnici hrvatske diplomacije u Beogradu izvijestili su i veleposlanika Delegacije EU u Srbiji Andreasa von Beckeratha o prosvjednoj noti koju je Hrvatska uputila Srbiji zbog problematiziranja uporabe hrvatskog jezika u novoizgrađenom vrtiću u bačkom selu Tavankutu, prenijeli su u utorak mediji na hrvatskom u Vojvodini.

Grlić Radman: Regionalne inicijative za suradnju mogu ubrzati proširenje EU-a

Proces proširenja Europske unije važno je nastaviti, a veliki poticaj tome mogu dati i već postojeće regionalne inicijative za suradnju u kojima Hrvatska aktivno sudjeluje, kazao je u srijedu u Sarajevu hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Šef hrvatske diplomacije u glavnom gradu BiH je boravio na konferenciji posvećenoj suradnji država dunavske regije, a tom se prigodom susreo i s bosanskohercegovačkim dužnosnicima uključujući predsjedateljicu Vijeća ministara te zemlje Borjanu Krišto i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića.

Grlić Radman je u izjavi novinarima kazao kako je Hrvatska od samog početka podupirala inicijativu za suradnju podunavskih zemalja koju je Njemačka pokrenula 2009. jer se time poboljšava kvaliteta prometnih i društveno-ekonomskih uvjeta života, a od 14 država-članica devet je istodobno i u Europskoj uniji pa je to postao i važan instrument suradnje sa zemljama kandidatkinjama.

"Ja sam zato istaknuo važnost jačanja međusobnog povjerenja i jačanja dobrosusjedskih odnosa, posebice sa zemljama zapadnog Balkana", kazao je Grlić Radman.

Pozdravio je i inicijativu da se pojača suradnja dunavske i strategije za jadransko-jonsku regiju ali i za jačanje procesa proširenja Europske unije što je postalo dijelom završne deklaracije sarajevskog skupa.

Komentirajući izvještaj Europske komisije o procesu proširenja, objavljen u utorak, a posebice stanje u BiH, Grlić Radman je ustvrdio kako je unatoč zaprekama i ta zemlja ostvarila veliki napredak na europskom putu.

"Ostala su još dva zakona (za usvajanje) i imenovanje glavnog pregovarača a to bi se moglo vrlo skoro dogoditi i onda možemo vidjeti BiH na putu otvaranja pregovora", procijenio je Grlić Radmana koji smatra da bi to bila važna poruka ohrabrenja građanima BiH.

Hrvatska, kako je podsjetio, snažno podupire europski put BiH jer je to i njen nacionalni interes posebice imajući u vidu da su Hrvati u njoj konstitutivni narod.

"Snažno zastupamo i politički i diplomatski da je važno izboriti se za izmjenu izbornog zakona kako bi se osigurala ravnopravnost konstitutivnih naroda, kako bi i Hrvati mogli birati svoje legitimne političke predstavnike", kazao je Grlić Radman.

Sve što se od Hrvatske na europskom putu BiH bude tražilo, poručio je, Hrvatska je spremna učiniti i pomoći.