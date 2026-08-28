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ANDRIJA MANDIĆ

MVEP: Neprihvatljivo je da predsjednik skupštine Crne Gore izražava sućut zločincu Mladiću

Piše Filip Sulimanec,
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MVEP: Neprihvatljivo je da predsjednik skupštine Crne Gore izražava sućut zločincu Mladiću
Foto: JERRY LAMPEN
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Hrvatska će u pristupnim pregovorima nastaviti inzistirati na dosljednom ispunjavanju svih kriterija, uključujući suočavanje s prošlošću, procesuiranje ratnih zločina, poštivanje presuda međunarodnih sudova i dobrosusjedske odnose

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske oglasilo se povodom objave predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića koji je izrazio sućut sinu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

 - Izražavanje sućuti povodom smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od strane predsjednika Skupštine Crne Gore neprihvatljivo je i protivno vrijednostima na kojima počiva Europska unija. Hrvatska će u pristupnim pregovorima nastaviti inzistirati na dosljednom ispunjavanju svih kriterija, uključujući suočavanje s prošlošću, procesuiranje ratnih zločina, poštivanje presuda međunarodnih sudova i dobrosusjedske odnose - poručili su iz MVEP-a i dodali da ovakve poruke ne pridonose europskom putu Crne Gore.

 - Upravo sam izrazio sućut Darku Mladiću, u svoje ime i u ime Nove srpske demokracije, povodom smrti njegova oca, generala Ratka Mladića - objavio je predsjednik Nove srpske demokracije (NSD) i Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić na X-u.

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Hrvatska zastupnica u Bruxellesu Sunčana Glavak upozorila je da se radi o službenom licu, a ne privatnoj osobi.

 - Najoštrije osuđujem sramotan i nedopustiv potez predsjednika Skupštine Crne Gore! Andrija Mandić nije privatna osoba, nego predsjednik parlamenta države koja želi postati članica Europske unije. Zato njegove javne poruke imaju posebnu političku i institucionalnu težinu - objavila je Glavak i dodala da Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa vrijednostima na kojima Europska unija počiva.

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