MVEP: Neprihvatljivo je da predsjednik skupštine Crne Gore izražava sućut zločincu Mladiću

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske oglasilo se povodom objave predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića koji je izrazio sućut sinu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

- Izražavanje sućuti povodom smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od strane predsjednika Skupštine Crne Gore neprihvatljivo je i protivno vrijednostima na kojima počiva Europska unija. Hrvatska će u pristupnim pregovorima nastaviti inzistirati na dosljednom ispunjavanju svih kriterija, uključujući suočavanje s prošlošću, procesuiranje ratnih zločina, poštivanje presuda međunarodnih sudova i dobrosusjedske odnose - poručili su iz MVEP-a i dodali da ovakve poruke ne pridonose europskom putu Crne Gore.

Izražavanje sućuti povodom smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od strane predsjednika Skupštine Crne Gore neprihvatljivo je i protivno vrijednostima na kojima počiva Europska unija.



Hrvatska će u pristupnim pregovorima nastaviti inzistirati na dosljednom… — MFA Croatia (MVEP) (@MFA_Croatia) August 28, 2026

- Upravo sam izrazio sućut Darku Mladiću, u svoje ime i u ime Nove srpske demokracije, povodom smrti njegova oca, generala Ratka Mladića - objavio je predsjednik Nove srpske demokracije (NSD) i Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić na X-u.

Hrvatska zastupnica u Bruxellesu Sunčana Glavak upozorila je da se radi o službenom licu, a ne privatnoj osobi.

- Najoštrije osuđujem sramotan i nedopustiv potez predsjednika Skupštine Crne Gore! Andrija Mandić nije privatna osoba, nego predsjednik parlamenta države koja želi postati članica Europske unije. Zato njegove javne poruke imaju posebnu političku i institucionalnu težinu - objavila je Glavak i dodala da Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa vrijednostima na kojima Europska unija počiva.