MVEP: 'Osuđujemo smrtonosan ruski napad na Kijev. Ukrajinci trebaju znati da nisu sami'

Hrvatska osuđuje najnoviji smrtonosni ruski napad raketama i dronovima na Kijev te izražava punu solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X.

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- Naše misli su s obiteljima koje su izgubile voljene, s ozlijeđenima i sa svim građanima Kijeva koji su još jednom morali provesti noć pod prijetnjom projektila i dronova. U ovim teškim trenucima Ukrajinci trebaju znati da nisu sami - poručili su iz ministarstva.

Naglasili su da je potrebno nastaviti podupirati Ukrajinu i njezino pravo na mir, slobodu i sigurnost.

Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Poginula je najmanje 21 osoba, a više desetaka ih je ranjeno u ruskom napadu dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev, priopćile su ukrajinske vlasti. Ruske snage ispalile su desetke projektila i gotovo 500 dronova u višesatnom napadu koji je Rusija opisala kao odmazdu za ukrajinske udare na njezinu civilnu infrastrukturu, izvijestio je Reuters.

Susjedna Poljska nakratko je podigla borbene zrakoplove kao preventivnu mjeru, dok je Finska privremeno ograničila zračni promet u dijelu svog zračnog prostora