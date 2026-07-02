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TEŽAK NAPAD

MVEP: 'Osuđujemo smrtonosan ruski napad na Kijev. Ukrajinci trebaju znati da nisu sami'

Piše HINA,
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MVEP: 'Osuđujemo smrtonosan ruski napad na Kijev. Ukrajinci trebaju znati da nisu sami'
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Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS
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Naglasili su da je potrebno nastaviti podupirati Ukrajinu i njezino pravo na mir, slobodu i sigurnost

Hrvatska osuđuje najnoviji smrtonosni ruski napad raketama i dronovima na Kijev te izražava punu solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na društvenoj mreži X.

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Russian missile and drone strike in Kyiv Russian missile and drone strike in Kyiv Russian missile and drone strike in Kyiv
58
Foto: GLEB GARANICH/REUTERS

- Naše misli su s obiteljima koje su izgubile voljene, s ozlijeđenima i sa svim građanima Kijeva koji su još jednom morali provesti noć pod prijetnjom projektila i dronova. U ovim teškim trenucima Ukrajinci trebaju znati da nisu sami - poručili su iz ministarstva.

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Naglasili su da je potrebno nastaviti podupirati Ukrajinu i njezino pravo na mir, slobodu i sigurnost.

Russian missile and drone strike in Kyiv
Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

Poginula je najmanje 21 osoba, a više desetaka ih je ranjeno u ruskom napadu dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev, priopćile su ukrajinske vlasti. Ruske snage ispalile su desetke projektila i gotovo 500 dronova u višesatnom napadu koji je Rusija opisala kao odmazdu za ukrajinske udare na njezinu civilnu infrastrukturu, izvijestio je Reuters.

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