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LETIT ĆE SE TRI PUTA TJEDNO

MVEP: Peking i Zagreb od 4. rujna prvi put povezani redovitom zračnom linijom

Piše HINA,
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MVEP: Peking i Zagreb od 4. rujna prvi put povezani redovitom zračnom linijom
Zagreb: Zračna luka Franjo Tuđman | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Zrakoplovi će između gradova letjeti tri puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom, dodao je MVEP.

Kineska aviokompanija Air China od 4. rujna uvodi liniju Peking-Bukurešt-Zagreb te će Hrvatska i Kina prvi put biti povezane redovitom zračnom linijom, priopćilo je hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova u srijedu.

"Nova linija predstavlja važan iskorak u povezivanju Hrvatske i Kine te će pridonijeti daljnjem jačanju turističke razmjene, gospodarske suradnje i trgovinskih odnosa, kao i izravnijem povezivanju građana dviju zemalja", ističe se u priopćenju ministarstva.

Zrakoplovi će između gradova letjeti tri puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom, dodao je MVEP.

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Prema ministarstvu, hrvatski veleposlanik u Kini Dario Mihelin je na prigodnom prijemu rekao da je riječ o "važnom trenutku za Hrvatsku" te izrazio uvjerenje da će nova povezanost dodatno povećati interes kineskih turista za Hrvatsku i otvoriti nove mogućnosti za hrvatsko gospodarstvo.

MVEP je na društvenoj mreži Facebook objavio da je Hrvatsku 2025. posjetilo preko 330.000 kineskih turista.

"Nova linija važna je i za hrvatske gospodarstvenike jer otvara dodatni prostor za plasman hrvatskih proizvoda na kinesko tržište, od sira i tune do maslinova ulja i vina", napisali su iz ministarstva na Facebooku.

Nova linija će također olakšati putovanja prema drugim zemljama jugoistočne Europe, dodali su.

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