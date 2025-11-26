MVEP: Veleposlanstvo RH tražilo objašnjenja švicarskih vlasti o otkazanom koncertu

Hrvatsko veleposlanstvo u Bernu tražilo je pojašnjenje švicarskih vlasti o otkazivanju koncerta hrvatskih izvođača u zemlji, ukazujući na to da je riječ o izvođačima koji su i ranije tamo nastupali, reklo je ministarstvo vanjskih poslova za Hinu u srijedu. Stranica "CroNight Organizacija" objavila je kasno u utorak na Facebooku da je koncert hrvatskih izvođača planiran za 24. siječnja 2026. u švicarskom gradiću Buelachu otkazan jer gradske vlasti "smatraju da se radi o političkom događaju te da grad ne može jamčiti sigurnost".

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je za Hinu u srijedu potvrdilo da je hrvatsko veleposlanstvo u Bernu od početka aktivno uključeno u pružanje potpore organizatorima događaja.

"Veleposlanica (Andrea Bekić) se sastala s organizatorom koncerta te zatražila pojašnjenja u vezi s postupanjima nadležnih tijela", rekli su iz MVEP-a.

Dragi naši gosti, Već tri mjeseca borimo se s nepravdom koja nas je zadesila u vezi s koncertom planiranim za 24.... Objavljuje CroNight Organizacija u Utorak, 25. studenoga 2025.

Ministarstvo je dodalo da su veleposlanstvo i Bekić bili u stalnom kontaktu s nadležnim gradskim vlastima i drugim nadležnim institucijama, "tražeći dodatna objašnjenja te istodobno ukazujući da je riječ o koncertu izvođača koji su i ranije nastupali u Švicarskoj".

Organizator koncerta je na Facebooku u utorak napisao da je grad Buelach zatražio imena izvođača, koja su mu dostavljena u kolovozu, te da je nekoliko dana kasnije dobio zeleno svjetlo od dvorane da mogu početi s reklamiranjem.

"Međutim, samo tjedan dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Buelacha kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju te da grad ne može jamčiti sigurnost", napisali su.

Organizator je kazao da su odmah reagirali te pojasnili da su svi izvođači više puta nastupali u Švicarskoj bez ikakvih incidenata, a da sam koncert nema nikakvu političku pozadinu.

Prema promotivnom plakatu koncerta, nastupiti su trebali Miroslav Škoro, Nenad Ninčević & Hrvatske ruže te Mate Bulić.

"Zatražili smo i sastanak s hrvatskom veleposlanicom, koja je odmah reagirala te je, zajedno s veleposlanstvom, pokušala organizirati razgovor s predstavnicima grada i policije Buelacha — no, nažalost, svi su to odbili", rekao je organizator.

Dodali su da su potom pronašli novu dvoranu u drugom gradu Bruneggu, no da ih je u utorak kontaktirala policija te im također oduzela dozvolu.

Zagreb: Gordan Grlić Radman održao konferenciju za medije | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Švicarsko veleposlanstvo u Hrvatskoj je za Hinu u srijedu reklo da je upoznato s medijskim informacijama o odlukama općinskih vlasti u Švicarskoj, ali da "samo one mogu pružiti dodatne informacije u ovom slučaju".

Gradovi Buelach i Brunneg zasad nisu odgovorili na Hinin zahtjev za komentarom.