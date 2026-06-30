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PLENKOVIĆ ZADOVOLJAN

'Na 30 zaposlenih u Hrvatskoj dolazi samo jedan nezaposleni'

Piše HINA,
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'Na 30 zaposlenih u Hrvatskoj dolazi samo jedan nezaposleni'
Zagreb: Sjednica Vlade Republike Hrvatske | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Ministarstvo je također konstatiralo da Hrvatska bilježi najveći broj osiguranika u posljednjih 35 godina, odnosno od osamostaljenja Republike Hrvatske

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je na sjednici vlade istaknuo da u Hrvatskoj radi više od 1,8 milijuna ljudi, što, uz podatak o 60 tisuća nezaposlenih, ukazuje da na svakih 30 građana koji rade tek jedan nije zaposlen.

- Imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi. Takav omjer nismo imali nikada i  možemo iskazati zadovoljstvo ovakvim podacima na tržištu rada - naveo je premijer referirajući se na podatke koje je prethodno priopćilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U svom priopćenju ministarstvo je navelo najnovije podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 29. lipnja ove godine. 

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- Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 29. lipnja 2026. u Hrvatskoj je evidentiran 1.800.461 osiguranik, dok je u evidenciji nezaposlenih danas 59 tisuća osoba. Stopa nezaposlenosti u travnju ove godine iznosila je svega 3,8 posto - priopćilo je ministarstvo rada.

Ministarstvo je također konstatiralo da Hrvatska bilježi najveći broj osiguranika u posljednjih 35 godina, odnosno od osamostaljenja Republike Hrvatske. U priopćenju se ocjenjuje da je više od 1,8 milijuna osiguranika pokazatelj da odgovorne politike Vlade Republike Hrvatske donose konkretne rezultate.

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- To je, koliko je meni poznato, rekord, nikada takav broj nismo imali, što dovoljno govori o tržištu rada, o dinamici hrvatskog gospodarstva. Mi smo u ovom trenutku veći za skoro 60 tisuća osiguranika nego prije dvije godine, što je itekako dobro i korisno, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60 tisuća - rekao je premijer u uvodnom govoru na sjednici Vlade.

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Ministarstvo je u priopćenju podsjetilo i da kontinuirani gospodarski rast traje 21 tromjesečje zaredom. Protumačili su da to omogućuje rekordnu zaposlenost i jednu od najnižih stopa nezaposlenosti u modernoj hrvatskoj povijesti. Naveli su i da je u odnosu na 2016. godinu broj osiguranika povećan je za više od 300 tisuća, dok je broj nezaposlenih smanjen za gotovo 200 tisuća te da je prosječna neto plaća u ožujku ove godine dosegnula 1.555 eura i da je znatno veća nego prije deset godina. 

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