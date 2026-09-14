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Na autocestama gužve i mokri kolnici. Vozi se u kolonama

Piše HINA,
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Na autocestama gužve i mokri kolnici. Vozi se u kolonama
Foto: HAK
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Kolnici su mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Povećana je gustoća prometa na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica te Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane te na A4 između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, gdje se vozi u koloni u pokretu uz kraće zastoje, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba.

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Kolnici su mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zastoji su povremeno ﻿u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

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