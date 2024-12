Na Badnjak i Božić u ovom će dijelu Hrvatske biti metar snijega! Pogledajte ovu kartu...

Ličani i Bosanci, čuvajte se, modeli nastavljaju "divljati" i jutros. Do Božića u Lici mogle bi pasti enormne količine snijega, a do Stjepanovog (četvrtak) u dijelovima BiH moguć je pravi ekstrem, objavila je na svojem Facebooku popularna meteorološka stranica IstraMet.

Sudeći po karti koji su podijelili, u dijelovima Hrvatske do Božića bi moglo napadati 100 cm snijega. To, naravno, ne znači da će biti metar snijega na tlu. Najviše bi ga trebalo biti u Lici, ali ozbiljnih oborina trebalo bi biti i na istoku Hrvatske...

Evo kakvo vrijeme su za danas najavili iz DHMZ-a:

Foto: DHMZ

- Pretežno oblačno i vjetrovito s kišom i snijegom. U unutrašnjosti uglavnom u Slavoniji i u Gorskoj Hrvatskoj stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Na Jadranu, posebno na jugu, može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom uz obilniju oborinu. Vjetar slab i umjeren, mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje olujna bura s orkanskim udarima, na krajnjem jugu veći dio dana jako jugo i jugozapadnjak s olujnim udarima. Temperatura u unutrašnjosti uglavnom između 0 i 5, na Jadranu najviša dnevna od 7 do 12 °C - stoji u prognozi DHMZ- a za ponedjeljak...

Na snazi je meteoalarm za cijelu zemlju. Crvena boja označava izuzetno opasno vrijeme, a na karti su označena područja uzduž obale i otoka. Na snazi je zbog olujnih udara bure, a koji će na tom području doseći i do 130 kilometara na sat.

Foto: DHMZ

Narančasti meteoalarm označen je za veći dio Dalmacije, Istru i dio Gorskog kotara, kao i krajnji istok i jug zemlje. Na području Osijeka i okolice očekuje se susnježica i snijeg, uz moguć deblji snježni pokrivač.

Prognoza za Badnjak

A evo kakva je prognoza DHMZ-a za Badnjak...

Foto: DHMZ

- Umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito. Ponegdje u unutrašnjosti kiša i snijeg, poglavito na istoku i u Lici, a snijega nošenog burom može biti ponegdje na obali. Vjetar slab i umjeren, mjestimice jak sjeverni, lokalno s olujnim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje olujna bura, uglavnom podno Velebita s orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 2, na Jadranu između 2 i 7, a najviša dnevna od 0 do 5, na Jadranu između 6 i 11 °C - pišu iz DHMZ-a.

Za utorak je za riječku regiju izdan narančasti meteoalarm zbog vjetra, osječka regija je 'u žutom' zbog snijega i poledice, zagrebačka, kninska, splitska i dubrovačka regija su pod žutim upozorenjem zbog vjetra, gospićka zbog vjetra i snijega te poledice.

Foto: DHMZ

Što se tiče obalne Hrvatske, za utorak je na snazi najviše, crveno upozorenje, za Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju zbog vjetra. Južna Dalmacija je pod narančastim upozorenjem, zapadna obale Istre pod žutim, sve zbog vjetra...

