VIDEO Na bageru pa do crkve: 'Nakon krštenja djecu smo na ramenima nosili kroz vodu...'

Napokon smo krstili dijete, ali eto dogodilo se baš taj dan kad i poplava. Mislili smo i odustati, no prošli smo kroz vodu do pasa i jednostavno smo otišli odraditi to. Konačno! Tako nam je tata Oliver opisao kćerine krstitke u poplavljenom Javorju kod Zaprešića.

Organizirali su se brzo, dio obitelji morao se pješke probijati kroz vodu koja im je bila do pasa. U bageru su se vozila djeca i Oliverova supruga.

- Olivia je još mala pa nije ni svjesna problema koje nam poplava izaziva. A i drugoj djeci je ovo bio doživljaj zbog silne vode. Prelazak kroz vodu u bageru definitno će im biti sjećanje za cijeli život. Nisu se bojali na bageru jer im je to bilo fora. U bager sam ukrcao ženu i djecu, a ja sam s kumovima išao pješke kroz vodu - rekao je Oliver o doživljajima svoje djece.

Bager je u vlasništvu općine, a u Javorju je bio stacioniran zbog prijevoza vreća pijeska. Obitelj je tada zamolila za prijevoz i on im je bio omogućen. Na krštenju je bila obitelj, a veće slavlje nisu ni planirali održati.

- Imali smo “slavlje” kada smo se vraćali iz Crkve, kada je poplava bila još veća. Vraćali smo se tako što smo se probijali kroz vodu s djecom na ramenima. Njih je tad možda i bilo malo strah, neću lagati. Prepali su se jer je to strašan prizor. Naša kuća je izgledala kao da je na otoku, sve je plivalo oko nas. Tu smo tek doselili i kuća nam je nova. Nismo se nikada nadali ovome. Društvo su nam pravile i srne koje su svoje sklonište našle kod nas. Opet smo se nekako probili i ušli u kuću, istuširali se - ispričao je Oliver trenutke koji im više nisu bili zabavni, dodajući da je kum zbog krštenja njegove kćerkice potegao čak iz Amerike.

- Došao je baš zbog krstitki i tada smo si rekli: ‘Odradit ćemo to pa kud puklo da puklo’ - objasnio je Oliver.

Krstitke, kako je rekao, planiraju održati već neko vrijeme. Kada su se vratili iz Belgije, spriječila ih je korona, a sada skoro poplava. Trenutno su jedini bez struje u naselju, a susjedi su im dali svoju struju. Oliver je inače podrijetlom iz Zadra, a u Belgiji je živio osam godina gdje je i upoznao svoju suprugu Margje. Zajedno imaju troje djece - kćeri Oliviju (2,5) i Mare (6) te sina Viktora (7). Na sreću, u njihovoj općini Brdovec gdje je bilo poplavljeno desetak kuća, voda se počela povlačiti.

Kraj Zagreba su spasilačke službe morale ući u vodu zbog dvojice muškaraca koji su ostali zarobljeni blizu kanala Sava-Odra.

- U noći na nedjelju dobili smo poziv, negdje oko ponoći, da dva muškarca treba izbaviti iz vikendice pored kanala Sava-Odra. U spašavanju je sudjelovalo 11 ljudi. Do muškaraca, koji su u 70-tim godinama, došli smo oko pet, šest ujutro, bili su na sigurnom. Iz vikendice su se popeli do terase lovačke kuće, koji je na nešto većoj visini, i tamo su nas čekali. Kad smo došli do njih s čamcima, stepenicama su se spustili do nas, i prevezli smo ih na sigurno - ispričao nam je Ante Mlinarić, voditelj Odjela za djelovanje u kriznim situacijama Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.

Dvoje njihovih pripadnika, i još devetero iz državne intervencijske postaje Zagreb i Split Ravnateljstva Civilne zaštite, sudjelovalo je u spašavanju dvojice muškaraca u 70-tim godinama, inače iz Velike Gorice, koji su pozvali upomoć s vikendice jednoga od njih u mjestu Veleševec na samom kraju oteretnog kanala Sava-Odra. Riječ je o mjestu s oko 170 kućanstava u sastavu općine Orle u Zagrebačkoj županiji.

Muškarci su se uputili na vikendicu u subotu oko 14, 15 sati, kad je već nabujala Sava puštena u kanal kako bi se smanjila njezina razina, i spriječilo preplavljivanje nasipa, odnosno njegovo pucanje. Unatoč tome, u subotu poslijepodne muškarci su odlučili ići na vikendicu, smještenu na samome kraju kanala Sava-Odra. Što su i kako razmišljali, teško je znati. Kad se voda u kanalu naglo podigla, uplašili su se, ali natrag više nisu mogli. Tad su, oko ponoći, pozvali 112 i tražili pomoć. Čamac je do njih stigao oko pet, šest ujutro. Dotad su bili na uzvisini, na sigurnom, par stotina metara od kanala, i u kontaktu sa spasiocima, koji nisu htjeli riskirati i tražiti ih noću.

- Muškarci su znali da će u kanal biti puštena voda uz Save, ali kako je vodi do tog mjesta gdje su se nalazili trebalo više sati da stigne, mislili su valjda da neće imati problema. Ranom zorom, čim se razdanilo, mi smo spustili čamce na vodu, locirali ih i došli do njih. Bili su dobroga stanja, nikome nije trebala liječnička pomoć, obukli smo im prsluke za spašavanje, osigurali ih, i prevezli na sigurno - rekao je Mlinarić.

Upravo je taj kanal spasio Zagreb od potencijalne poplave te na sreću, osim poplavljenog područja kod podsusedskog mosta nema većih šteta. Danas se očekuje opadanje vodostaja rijeke Save u Zagrebu. Vrh vodenog vala rijeke Save prošao je kroz Zagreb jučer oko ponoći, pri čemu je ostvaren maksimalni vodostaj od 440 cm, što je manje nego 2010. godine.

No u Međimurju je jučer bilo kritično te su na rijeci Muri uspostavljene izvanredne mjere obrane od poplave od mjerne postaje Mursko Središće do granice sa Slovenijom. Izvanredno stanje obrane od poplava uvedeno je i u Rugvici jer je Sava porasla na 923 cm s tendencijom daljnjeg rasta. Oborinski scenarij od proteklih dana, prema prognozama, nije izgledan.

- Sve angažirane operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite su na terenu, gdje poduzimaju mjere obrane od poplave te pomno prate situaciju. U pripravnosti su i dodatne snage koje će biti aktivirane u slučaju potrebe - poručili su iz Ravnateljstva Civilne zaštite.