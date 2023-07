Na Baniji kreće gradnja 27 kuća

Usklopu projekta "Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima", financiranog sredstvima EU fonda za regionalni razvoj, počinje gradnja 27 zamjenskih obiteljskih kuća na glinskom, dvorskom, kostajničkom području i Sunji.

Vrijednost radova za izgradnju 27 zamjenskih obiteljskih kuća je 3,3 milijuna eura, a predviđeni rok za završetak gradnje je do kraja 2023. godine, priopćeno je u srijedu iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i prostornog uređenja.

Obiteljske kuće u vlasništvu Republike Hrvatske grade se kao zamjenske stambene jedinice za korisnike državne imovine, a koji imaju pravo na stambeno zbrinjavanje u kućama koje su stradale u potresu te su predviđene za uklanjanje. Po devet zamjenskih obiteljskih kuća gradi se na području Gline, Donjih Kukuruzara i Dvora te na području Hrvatske Kostajnice i Sunje.

Projektom se grade klasične obiteljske kuće zidane gradnje, a dio kuća gradit će se montažnom konstrukcijom C profila visoke otpornosti na potresna djelovanja. Kuće se grade sukladno broju članova obitelji korisnika - 1 do 2 člana 55 četvornih metara, 3 do 4 člana 70 četvornih metara te za 5 i više članova 85 četvornih metara. Ugovoreni izvođači radova za izgradnju zamjenskih kuća su Telur d.o.o. i Građevinar - obrt za građevinarstvo, a stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova provodit će KOPIMA d.o.o. i BROD – PROJEKT d.o.o.

Na potresom pogođenom području sredstvima državnog proračuna trenutno se gradi 155 zamjenskih obiteljskih kuća, a uskoro bi trebala započeti i gradnja dodatne 72 kuće (14 do kraja mjeseca srpnja te još 58 po završetku postupka nabave). Završeni su radovi obnove na ukupno 9.456 obiteljskih kuća i zgrada, podsjećaju iz Ministarstva u priopćenju.