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NASTAVLJA SE ISTRAŽIVANJE

Na Banovini pronašli još jednu grobnicu iz Domovinskog rata

Piše Ivan Hruškovec,
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Na Banovini pronašli još jednu grobnicu iz Domovinskog rata
ilustracija | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Riječ je o primarnoj grobnici pronađenoj u blizini Komareva u Sisačko-moslavačkoj županiji u kojoj su posmrtni ostaci jedne osobe, za koje je preliminarno utvrđeno da su iz Domovinskog rata

Ministarstvo hrvatskih branitelja pronašlo je novu grobnicu iz Domovinskog rata u blizini Komareva u Sisačko-moslavačkoj županiji, nakon dugotrajnog istraživanja šireg područja Banovine. Riječ je o primarnoj grobnici s posmrtnim ostacima jedne osobe koji, prema preliminarnim nalazima Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, potječu iz Domovinskog rata.

Nakon ekshumacije posmrtni ostaci bit će prevezeni na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje će se provesti obrada metodom analize DNA.

Republika Hrvatska putem Ministarstva hrvatskih branitelja još uvijek traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. U proteklih 10 godina identificirane su 343 osobe.

Rezultat je to svakodnevnog rada svih dionika tog složenog i zahtjevnog procesa, koji predvodi i koordinira Ministarstvo hrvatskih branitelja.

U cilju pronalaska svih nestalih osoba provjeravaju se prikupljena saznanja i indicije te se kontinuirano provode terenska istraživanja na lokacijama za koje postoje saznanja da bi se na njima mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava iz Domovinskog rata.

Istraživanja su trenutačno u tijeku na Banovini i u Podunavlju, područjima na kojima je najviše nestalih osoba i dosad pronađenih grobnica.

Ministarstvo hrvatskih branitelja zahvaljuje svima koji pomažu rasvijetliti sudbine nestalih osoba te poziva sve koji imaju informacije o mogućim mjestima grobnica ili osobama nestalima u Domovinskom ratu da ih dostave nadležnim institucijama.

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