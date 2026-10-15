Riječ je o primarnoj grobnici pronađenoj u blizini Komareva u Sisačko-moslavačkoj županiji u kojoj su posmrtni ostaci jedne osobe, za koje je preliminarno utvrđeno da su iz Domovinskog rata
Na Banovini pronašli još jednu grobnicu iz Domovinskog rata
Ministarstvo hrvatskih branitelja pronašlo je novu grobnicu iz Domovinskog rata u blizini Komareva u Sisačko-moslavačkoj županiji, nakon dugotrajnog istraživanja šireg područja Banovine. Riječ je o primarnoj grobnici s posmrtnim ostacima jedne osobe koji, prema preliminarnim nalazima Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, potječu iz Domovinskog rata.
Nakon ekshumacije posmrtni ostaci bit će prevezeni na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje će se provesti obrada metodom analize DNA.
Republika Hrvatska putem Ministarstva hrvatskih branitelja još uvijek traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. U proteklih 10 godina identificirane su 343 osobe.
Rezultat je to svakodnevnog rada svih dionika tog složenog i zahtjevnog procesa, koji predvodi i koordinira Ministarstvo hrvatskih branitelja.
U cilju pronalaska svih nestalih osoba provjeravaju se prikupljena saznanja i indicije te se kontinuirano provode terenska istraživanja na lokacijama za koje postoje saznanja da bi se na njima mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava iz Domovinskog rata.
Istraživanja su trenutačno u tijeku na Banovini i u Podunavlju, područjima na kojima je najviše nestalih osoba i dosad pronađenih grobnica.
Ministarstvo hrvatskih branitelja zahvaljuje svima koji pomažu rasvijetliti sudbine nestalih osoba te poziva sve koji imaju informacije o mogućim mjestima grobnica ili osobama nestalima u Domovinskom ratu da ih dostave nadležnim institucijama.
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