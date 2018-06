'Na brodaru je odgovornost za eko incident u Raškom zaljevu'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u srijedu kako još uvijek traje istraga vezano uz ekološki incident u Raškom zaljevu, gdje je u petak isteklo gorivo iz teretnog broda koji plovi pod libanonskom zastavom, ali i kazao kako je po dosadašnjim informacijama odgovornost za taj incident na brodaru.

- Istraga još uvijek traje, kada bude gotova ćemo kao i uvijek dati pravovremenu informaciju, a po informacijama koje sada imam, odgovornost je na brodaru. No, vidjet ćemo kada sve bude gotovo - rekao je Butković nakon sjednice Vlade.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je kako je poduzeto sve da dođe do sanacije onečišćenja u Raškom zaljevu, dok je ministar turizma Gari Cappelli rekao kako spomenuto onečišćenje neće imati utjecaja na turizam, te kako se turisti nigdje nisu žalili.

- Vidjeli ste da se poduzelo sve da dođe do sanacije tog onečišćenja i nadamo se da će do toga i doći, a što se tiče daljnjih koraka vidjet ćemo - rekao je Ćorić novinarima pred početak sjednice Vlade, ne precizirajući do kuda je istraga o tom slučaju stigla.

Upitan mogu li se uvesti strože mjere za brodove koji dolaze u Jadransko more budući da je to već drugi brod koji je u problemu, Ćorić je odgovorio kako smatra da je "deplasirano". "U svakoj situaciji koju imate ulaz brodova, pa i u Jadransko more, nažalost, može doći i postoji rizik od ovoga", napomenuo je ministar Ćorić.

Ministar Cappelli istaknuo je kako se "znaju pravila i regule ulaska u vode, ne samo u naše nego cijele Europske unije".

Dodao je kako "za sada nema nikakvih posebnih panika, ni utjecaja vezano na turizam". "Nigdje se nije ništa pojavilo, turisti se nigdje nisu žalili", pojasnio je Cappelli.

Smatra i kako lokalni iznajmljivači ne bi trebali imati nikakvih problema. "Na vrijeme će se to riješiti, radi se sve što je potrebno, to se može desiti bilo gdje, dešavalo se u drugim zemljama, mi ćemo biti spremni na to da riješimo, za sada nema nikakvih utjecaja", rekao je ministar turizma.