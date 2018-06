Na Cresu će graditi najveću solarnu elektranu u Hrvatskoj

Najveći otok u Hrvatskoj poznat je po bjeloglavim supovima, začinskom bilju, Vranskom jezeru (zahvaljujući kojem otočani ne ovise o kišnici ili vodi s kopna), jednoj od najljepših plaža prema Bildu, u Lubenicama, a sad će imati i najveću solarnu elektranu u Hrvatskoj.

Na lokaciji Orlec Trinket, koja se nalazi otprilike na srednjem dijelu otoka, prostirat će se elektrana od 6,5 megavata vrijedna 45 milijuna kuna. HEP-u će 17 hektara zemlje na 25 godina iznajmiti Franjevački samostan u Cresu, koji je vlasnik tih parcela uz državnu cestu D100. Upravo jučer je i potpisan Sporazum o izgradnji, a koliko će biti velika najbolje govori to što trenutačno najveća ima snagu od jedan megavat. Cijeli projekt je pripremila Primorsko-goranska županija, koja se obvezala i ishoditi lokacijsku dozvolu. HEP je zadužen za ishođenje građevinske dozvole te financiranje projekta. Razvoj sunčanih elektrana dio je Strategije razvoja HEP-a, kojom se očekuje povećati udjel obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije HEP grupe na 50 posto do 2030., odnosno 70 posto do 2050. godine.

- Početak izgradnje SE Orlec Trinket planiran je za prvo tromjesečje 2019. godine. Gradnja bi, predviđa se, trajala od 12 do 15 mjeseci, ovisno o vremenskim uvjetima i uz poštivanje propisanih mjera zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike - pojašnjavaju nam u HEP-u. Pitali smo znači li ovo i povoljnije cijene električne energije za otočane?

- SE Orlec Trinket bit će priključen na elektrodistribucijsku mrežu te će predavati proizvedenu električnu energiju u elektroenergetski sustav Republike Hrvatske. Stanovnici Cresa i Primorsko-goranske županije koristit će električnu energiju prema istim uvjetima kao i do sada, u skladu s ugovorom, odnosno visinom tarifnih stavki HEP Elektre ili izabranog opskrbljivača. Jedna od prednosti projekta za otočane je povećanje sigurnosti opskrbe električnom energijom na otoku i poboljšanje kvalitete isporučene električne energije. SE Orlec Trinket pridonijet će i smanjenju opterećenja postojećeg podmorskoga kabela - pojasnili su.

Inače, projekt je od 2014. godine pa sve do ishođenja lokacijske dozvole, 6. lipnja 2018., razvijao Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. Analiza projekta od strane HEP-a i pripreme za potpisivanje sporazuma počele su početkom ove godine. Iz HEP-a pojašnjavaju kako sunčane elektrane koriste obnovljivi izvor energije, bez emisija stakleničkih plinova, što se uklapa u globalna nastojanja za ublažavanje klimatskih promjena. Konkretna elektrana na Cresu važna je i stoga što će električnu energiju najviše proizvoditi onda kad je najpotrebnija – u razdobljima povećane potrošnje tijekom turističke sezone. Sunčane elektrane su dobar izbor upravo na otocima i sličnim izoliranim područjima. No imaju i nedostataka. U ovom slučaju je to izostanak proizvodnje u razdobljima kad nema sunca, te je stoga u sustavu važno imati mješavinu različitih izvora, uključujući konvencionalne elektrane.

- Iako SE Orlec Trinket nije u sustavu hrvatskih poticaja, ocijenili smo projekt isplativim i odlučili ga preuzeti te time dati pozitivan primjer i poticaj drugim potencijalnim investitorima u sunčane elektrane - rekao je Frane Barbarić, predsjednik uprave HEP-a.

Iz HEP-a daju naslutiti da bi i drugi otoci mogli dobiti slične projekte:

- Sigurno je da su zbog dobre osunčanosti lokacije na otocima među najatraktivnijima. U skladu sa strateškim planovima Vlade RH, HEP će u idućem razdoblju posebnu pozornost posvetiti razvoju elektroenergetske infrastrukture na otocima.