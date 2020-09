Na današnji dan 1899. godine nastradao je prvi pješak pod kotačima električnog auta

<p>Davne 1899. godine u New Yorku na križanju Central Park Westa i 74. ulice zabilježen je prvi slučaj smrti pješaka od posljedica udarca električnog automobila. </p><p><strong>Henry Hale Bliss</strong> (1830. – 1899.) izašao je iz tramvaja i neoprezno iskoračio pred tihi električni taksi, kojim je upravljao <strong>Arthur Smith</strong>.</p><p>Nesreća se odvila u večernjim satima, a Bliss je od njenih posljedica preminuo iduće jutro. Vozač taksija je uhapšen, no sud ga je oslobodio jer je utvrđeno da nije mogao izbjeći nesretnog pješaka, piše <a href="https://autoportal.hr/aktualno/promet/13-rujna-1899-prvi-pjesak-u-povijesti-stradao-pod-kotacima-elektricnog-automobila/" target="_blank">Autoportal.hr</a>.</p><p>Parni automobil je prvu žrtvu, Mary Ward, uzeo davne 1869., a automobil s motorom na neki od naftnih derivata 1896., Bridget Driscoll.</p><p>Obje smrti pješaka odvile su se u Velikoj Britaniji. Zbog toga nas može i začuditi što najraniji zabilježen slučaj smrti pješaka od posljedica udarca automobila u SAD-u datira 'samo' iz 1896.</p><p>I prije same pojave automobila pješaci su bili česte žrtve prometa. Stradavali su pod konjskim kopitima i kotačima kola, a s dolaskom moderne tehnologije brzina vozila se povećala, a s njom i stupanj ugroze sudionika u prometu.</p>