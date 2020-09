Fuchs uoči sjednice: 'Nek Divjak čita upute kako Bog zapovijeda, sve je unutra uredno napisano'

Sjednica Vlade održava se u četvrtak u 11 sati. Na dnevnom redu je odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama, kao i na visokim učilištima...

<p>Na dnevnom redu Vlade je danas odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama, kao i na visokim učilištima, te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19.</p><p>Sjednicu Vlade pratite ovdje od 11 sati.</p><p>- Sve je realno što je napisano, treba znati čitati i onda ćete vidjeti da unutra uredno piše da se primjenjuju epidemiološke mjere, od distance, pranja ruku, smanjivanje gužvi i da fakulteti, sveučilišta, učilišta, visoke škole dužni sukladno svojim mogućnostima osigurati nastavu poštujući sve ove epidemiološke principe - poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs u četvrtak uoči sjednice Vlade.</p><p>Njegova prethodnica, Blaženka Divjak, žestoko ga je jučer na svom Facebooku kritizirala zbog uputa za izvođenje nastave na fakultetima.</p><p>- Neka pročita upute kako Bog zapovijeda - poručio je.</p><p>U uputama je, dodao je, mišljenje Nacionalnog vijeća znanost i visokog pobrazovanja, s kojim se i u Ministarstvu slažu, a to je da je klasično izvođenje nastave, licem u lice, puno bolje sa svih aspekata.</p><p>- Od pedagoških do obrazovnih u smislu stjecanja novog znanja. Ako to nije moguće, fakulteti sukladno svojim autonomijama i odgovornošću mogu organizirati nastavu bilo u grupama bilo koristeći sve moguće raspoložive mogućnosti. Ako se prelazi kompletno na online, moram upozoriti da imamo izvanrednu situaciju s obzirom na epidemiju, ali ne možete samo tako čitav jedan studij prebaciti na online - istaknuo je Fuchs.</p><p>Što s djecom i nastavnicima koji ne žele nositi maske?</p><p>- Što se tiče djece, ravnatelj ima mogućnost da kaže da remete radnu disciplinu. Oni učitelji koji ne mogu nositi maske iz nekog razloga, postoje i alternativna rješenja, vizir - rekao je.</p>