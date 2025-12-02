Na dražbi Michelangelov crtež za fresku u Sikstinskoj kapeli

Prva poznata studija za sliku stropa Sikstinske kapele koja će se ponuditi na dražbi procijenjena je između 1,3 i 1,7 milijuna eura. Kako piše internetski portal Artdaily riječ je o jednoj od oko 50 studija koje su prethodile oslikavanju fresaka u vatikanskoj Sikstinskoj kapeli od otprilike 600 Michelangelovih crteža sačuvanih do danas. Crtež je pripremna studija za desno stopalo Libijske Sibile, koju je, kako se vjeruje, umjetnik naslikao oko 1511. Michelangelo je ovu moćnu figuru prikazao u dinamičnoj, uvijenoj pozi. Stopalo je savijeno, a prsti pritišću platformu koja podupire težinu figure.

Skica je dio mnoštva karakterističnih crteža u crvenoj kredi, koje karakteriziraju Michelangelova posvećenost anatomskim detaljima, kao i smjele energične linije i suptilne prilagodbe napravljene izravno na listu dok je umjetnik planirao sliku.

Christie's je crtež nabavio putem online portala na kojemu pojedinci mogu zatražiti približnu procjenu nekog umjetničkog djela. Bit će izložen u galeriji aukcijske kuće prije održavanja dražbe u veljači u New Yorku.

Michelangelo je na stropu Sikstinske kapele naslikao 'Stvaranje svijeta' i brojne druge scene. Slika ispruženoga Božjeg prsta koji udahnjuje život Adamu jedan je od najpoznatijih motiva u povijesti umjetnosti.

Michelangelo je narudžbu za oslikavanje stropa dobio od pape Julija II. Cijeli je strop - čak 520 četvornih metara - oslikao sam između 1508. i 1512. godine.