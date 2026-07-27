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Na glavnom trgu u Zagrebu postavljaju spremnike za otpad, HDZ-ovci: 'To je neprihvatljivo'

Piše HINA,
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Na glavnom trgu u Zagrebu postavljaju spremnike za otpad, HDZ-ovci: 'To je neprihvatljivo'
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Zagreb: Nastavljeni radovi na ugradnji spornih podzemnih spremnika | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Gradska organizacija HDZ-a Grada Zagreba ističe kako gradska vlast provodi ideje koje će trajno promijeniti izgled središnjeg zagrebačkog trga, smatrajući da je to puno više od urbanističke intervencije.

Zagrebački HDZ reagirao je u ponedjeljak na postavljanje spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nazivajući to grubom i neprihvatljivom urbanističkom intervencijom, ali i političkom devastacijom jednog od simbola hrvatske nacionalne povijesti. 

Gradska organizacija HDZ-a Grada Zagreba ističe kako gradska vlast provodi ideje koje će trajno promijeniti izgled središnjeg zagrebačkog trga, smatrajući da je to puno više od urbanističke intervencije. 

Zagreb: Nastavljeni radovi na ugradnji spornih podzemnih spremnika
Zagreb: Nastavljeni radovi na ugradnji spornih podzemnih spremnika | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Njome je Tomašević u srcu Zagreba, simbolu hrvatske povijesti, ostavio svoj povijesni pečat – spremnike za smeće. Ovu Tomaševićevu urbanističku intervenciju možemo usporediti još samo s komunističkim uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947. godine", ističe u priopćenju predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević. 

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 Poručuje i kako "betonske šahte i limeni spremnici usred glavnog trga – zaštićene povijesne urbane cjeline glavnoga grada – ne predstavljaju samo grubu i neprihvatljivu urbanističku intervenciju nego i političku devastaciju jednog od glavnih simbola hrvatske nacionalne povijesti".  

Zagreb: Nastavljeni radovi na ugradnji spornih podzemnih spremnika
Zagreb: Nastavljeni radovi na ugradnji spornih podzemnih spremnika | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Navodi i da to nije jedina sličnost jer "obje političke devastacije imaju isti rukopis i nose isti datum. Ona iz 1947. obavljena je u noći s 25. na 26. srpnja, dok je Zagreb spavao, a ova iz 2026. istoga dana – tijekom ljetnih praznika, dok je Zagreb na godišnjem odmoru", ističe Matijević u priopćenju.

Podsjeća pritom da se nekadašnja aktivistička borba za svaki kvadrat javnog prostora – na kojoj je nastala platforma Možemo, a potom i osvojila vlast u Zagrebu – pretvorila  u devastaciju najvrjednijeg javnog prostora, ali sada, i čitavoga grada.

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