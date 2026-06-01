Obavijesti

News

Komentari 0
PROBLEMI ZA IZVOĐAČE

Na gradilištu novog Zavoda za javno zdravstvo u Varaždinu propala je krovna ploča terase

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Na gradilištu novog Zavoda za javno zdravstvo u Varaždinu propala je krovna ploča terase
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nova zgrada gradi se u krugu Opće bolnice Varaždin na pet etaža - podrum, prizemlje i tri kata, a prema ranijim najavama završetak građevinskih radova bio je planiran početkom 2027. godine

Na gradilištu buduće zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije u Varaždinu u ponedjeljak je propala krovna ploča terase, no ozlijeđenih nije bilo, izvijestili su iz Zavoda. 

U priopćenju navode kako su zatražena očitovanja projektanta, izvođača radova, voditelja projekta i stručnog nadzora građenja radi utvrđivanja okolnosti događaja.

RAZDERAO MU ŠAKU UŽAS U MEĐIMURJU Muškarac motornom pilom pokušao ubiti člana obitelji. Podigli optužnicu
UŽAS U MEĐIMURJU Muškarac motornom pilom pokušao ubiti člana obitelji. Podigli optužnicu

O svemu su obaviješteni policija i građevinska inspekcija od kojih je zatraženo provođenje hitnog nadzora, a obaviještena je i Varaždinska županija kao osnivač ustanove.

Nova zgrada gradi se u krugu Opće bolnice Varaždin na pet etaža - podrum, prizemlje i tri kata, a prema ranijim najavama završetak građevinskih radova bio je planiran početkom 2027. godine.

Riječ je o projektu vrijednom oko 18 milijuna eura, koji bi trebao objediniti sve djelatnosti Zavoda, uključujući mikrobiološki laboratorij, epidemiologiju, javno zdravstvo, školsku medicinu i ekologiju.

Iz Zavoda su poručili da će javnost o uzrocima propadanja krovne ploče i utvrđenim činjenicama biti naknadno obaviještena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!
ZAPALILI LAMBORGHINI

EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!

Bježeći pred policijom, osumnjičenici su se spuštali niz zavezane plahte s trećeg kata zgrade, a u općem kaosu s balkona su bacili čak i psa
Ribari upecali plastične čaše iz Jugoslavije: Jednom smo ulovili perilicu, ali i cijelo jedro...
OTPAD U MORU

Ribari upecali plastične čaše iz Jugoslavije: Jednom smo ulovili perilicu, ali i cijelo jedro...

Ribari kod otoka Žirja izvukli plastični otpad. ‘Ulovili smo i perilicu, imamo posebne vreće u kojima se odvaja takav otpad pa se on vraća na obalu, objašnjava ribar.
Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku
NARANČASTI METEOALARM

Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku

Na području Pohorja zabilježena je tuča, a meteorolozi upozoravaju da bi se tijekom dana i večeri vremenske prilike mogle dodatno pogoršati. U Hrvatskoj je za zagrebačku regiju izdano narančasto upozorenje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026