Na granici s Hrvatskom pao član bande 'Pink Panther': On je 2007. pljačkao zlatare u Tokiju'

Tužiteljstvo Kantona Sarajevo predložilo je određivanje pritvora Radovanu Jelušiću, kojeg su pripadnici SIPA-e uhitili jučer na graničnom prijelazu Ivanica, odnosno Gornji Brgat kraj Dubrovnika s hrvatske strane, piše portal Avaz.

Jelušić se dovodi u vezu s predmetom “Papirus”, u okviru kojeg je za njim još 2019. godine raspisana potraga zbog sumnje na kaznena djela ovjeravanja neistinitog sadržaja, krivotvorenja isprava te povezanosti s međunarodnom kriminalnom skupinom “Pink Panter”.

Riječ je o osobi poznatoj policijskim i pravosudnim tijelima već gotovo dva desetljeća, a tijekom godina više je puta uhićivan u različitim državama. Prvi put je uhićen u Rimu prije približno 15 godina, nakon čega je izručen Japanu zbog sudjelovanja u pljački zlatarnice u središtu Tokija 2007. godine. Kasnije mu je omogućeno da mu se sudi u Crnoj Gori.

Jelušić je 2012. godine izručen iz Španjolske u Crnu Goru, nakon što ga je tražilo više međunarodnih policijskih agencija zbog pljački draguljarnica. Tri godine kasnije osuđen je na sedam godina i dva mjeseca zatvora zbog pljačke i krivotvorenja putovnica. Teretilo ga se da je zajedno s Rifatom Hadžiahmetovićem ukrao nakit vrijedan oko 1,7 milijuna eura, no ta je presuda kasnije ukinuta.

Iste godine uplatio je jamčevinu od 101.000 eura kako bi se branio sa slobode. Godinu poslije pravomoćno je osuđen na pet godina i šest mjeseci zatvora, ali nije bio dostupan crnogorskim pravosudnim organima. Zbog toga je 2018. godine ponovno uhićen u Španjolskoj po međunarodnoj tjeralici crnogorske policije.

Nakon toga je, pod zasad nerazjašnjenim okolnostima, ponovno napustio Crnu Goru, da bi 28. rujna 2020. godine bio izručen iz Cipra crnogorskim vlastima.