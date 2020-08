Na granici se čeka do dva sata, kod Lučkog kilometarske kolone

Oprezno i strpljivo: Na gotovo svim cestama pojačan je promet, a na Lučkom i Demerju su kolone duge dva kilometra oko 13.20 sati. Dugo se čeka i na izlasku iz Hrvatske na prijelazima Macelj, Kaštel i Pasjak

<p>Na većini hrvatskih cesta promet je vrlo gust, a povremeno se stvaraju i kilometarske kolone koje bi poslijepodne mogle biti još i veće. Na graničnim prijelazima su moguća i višesatna čekanja, javlja HAK.</p><p>Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko i Demerje oko 13.20 sati kolone su bile duge oko 2 kilometra u smjeru Zagreba, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Vozače se upozorava i da se između Maslenice i Svetog Roka te kod čvora Karlovac povremeno vozi u koloni prema Zagrebu. </p><p>Zbog velikog priljeva vozila kod naplatne postaje Trakošćan također je kolona duga dva kilometra, a povremeno se kod tunela Frukov Krč vozila i zaustavljaju. </p><p>Velike su gužve i u Istri, kolona vozila prema prijelazima Kaštel i Plovanija duga je oko tri kilometra dok kod tunela Učka nema većih čekanja.</p><p>Na graničnim prijelazima također su veće gužve, na ulaz u Hrvatsku svugdje se čeka do pola sata, no zato su puno veće gužve na izlasku iz zemlje. Najviše se čeka na ulazu u Sloveniju i to na prijelazu Macelj i dva sata, a na Kaštelu i Pasjaku sat, sat i pol.</p>