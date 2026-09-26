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Na Hvaru skrivali kokain i marihuanu u suhozidu: Policija je pronašla i bombu i barut

Piše 24sata,
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Na Hvaru skrivali kokain i marihuanu u suhozidu: Policija je pronašla i bombu i barut
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Foto: MUP
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U Jelsi su pronašli ručnu bombu, barut i marihuanu, a u Dolu nasad konoplje, hašiš i kokain skriven u suhozidu

Policija je na Hvaru u velikoj akciji protiv droge uhitila četvoricu muškaraca te pronašla marihuanu, hašiš, kokain, ručnu bombu, streljivo i opremu za uzgoj i pakiranje droge. Trojici osumnjičenih sudac istrage odredio je istražni zatvor. Akciju su u četvrtak proveli policajci Radne skupine za pojačano suzbijanje kriminaliteta droga PU splitsko-dalmatinske i policajci PP Hvar.

U Jelsi je policija pretražila kuću, zemljište i vozilo 60-godišnjaka te u drvenom sanduku pronašla ručnu bombu M75, 100 grama baruta, 12 metara sporogorećeg štapina, 64 komada različitog streljiva te više od stotinu detonatorskih i lovačkih kapisli. Pronašli su i osam stabljika indijske konoplje, 131 gram marihuane te dvije digitalne vage s tragovima droge. Muškarac je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku.

Foto: MUP

Istodobno je policija na području Dola istraživala 50-godišnjaka, 30-godišnjaka i 40-godišnjaka. U blizini kuće koju koristi 50-godišnjak pronađen je nasad s 35 stabljika indijske konoplje, dok je u ruševnom objektu bilo skriveno 16 vakuumiranih vrećica s ukupno 880 grama marihuane i 20,5 grama hašiša.

Policija je ondje pronašla i opremu za obradu i pakiranje droge, a na mjestu je zatečen i uhićen 30-godišnjak. Kod 40-godišnjaka su pak pronašli 27 grama marihuane i 20 grama kokaina, koji su zajedno s vagom bili skriveni u suhozidu ispred kuće.

Sva trojica su nakon kriminalističkog istraživanja prijavljena zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te predana pritvorskom nadzorniku. Sudac istrage u petak im je odredio istražni zatvor.

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