Na imanju našli sedam mrtvih, među njima bilo četvero djece

Australska policija pronašla je u petak sedmero mrtvih, uključujući četvero djece, u seoskom gradu u vinorodnoj regiji Margaret River. Na mjestu događaja našli su i dva komada vatrenog oružja.

Tijela četvero djece i troje odraslih pronađena su u blizini imanja u Osmingtonu blizu jugozapadnog vrha Australije, priopćio je policijski zapovjednik Zapadne Australije Chris Dawson na konferenciji za novinare. Rekao je da je vatreno oružje pronađeno na mjestu događaja.

.@WA_Police Commissioner Chris Dawson: Two firearms have been located at the scene.



