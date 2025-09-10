VIDEO Trumpa pitali o ruskim dronovima u Poljskoj na izlazu iz restorana. Ovako je reagirao

Američka novinarka pokušala je noćas pitati Donalda Trumpa o kršenju poljskog zračnog prostora. Američki predsjednik, koji je napuštao restoran, nije odgovorio. Nije jasno je li uopće čuo pitanje jer su ga dočekali propalestinski prosvjednici koji su ga ometali zvižducima.

Podsjetimo, Poljska je jutros objavila kako je nekoliko ruskih dronova ušlo u njihov zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu. To nije bio prvi takav incident, ali je Poljska prvi puta odgovorila odnosno digla je avione i pucala na dronove. Navodno su četiri drona oborili.

Zasad su našli olupine jednog oko 40 km od poljske granice s Bjelorusijom.