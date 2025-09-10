Obavijesti

News

DOČEKALI GA PROSVJEDNICI

VIDEO Trumpa pitali o ruskim dronovima u Poljskoj na izlazu iz restorana. Ovako je reagirao

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Podsjetimo, Poljska je jutros objavila kako je nekoliko ruskih dronova ušlo u njihov zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu. To nije bio prvi takav incident

Američka novinarka pokušala je noćas pitati Donalda Trumpa o kršenju poljskog zračnog prostora. Američki predsjednik, koji je napuštao restoran, nije odgovorio. Nije jasno je li uopće čuo pitanje jer su ga dočekali propalestinski prosvjednici koji su ga ometali zvižducima.

Podsjetimo, Poljska je jutros objavila kako je nekoliko ruskih dronova ušlo u njihov zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu. To nije bio prvi takav incident, ali je Poljska prvi puta odgovorila odnosno digla je avione i pucala na dronove. Navodno su četiri drona oborili.

Donald Trump | Video: 24sata/Reuters

Zasad su našli olupine jednog oko 40 km od poljske granice s Bjelorusijom.

Rusi su noćas napali i Kijev odakle zasad ne dolaze izvješća o šteti. Napali su i Žitomirsku oblast koja se nalazi na sjeveru zemlje na granici s Bjelorusijom
Poljske oružane snage priopćile su da su neutralizirale dronove koji su narušili poljski zračni prostor
Moskva i Putin zasad o svemu šute. Putin je ranije govorio kako nema namjeru povesti rat protiv NATO zemalja

