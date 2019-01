'Na koga sam mislio? Na bandu koja će brzo završiti u zatvoru'

Uoči sjednice Vlade, ministri su komentirali aferu u kojoj se pokušalo kompromitirati potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića objavom fotografija na kojima u društvu polugole crnke koja mu sjedi u krilu on šmrče kokain. Podsjetimo, za fotografije je SOA utvrdile da su fotomontaža i da je veoma stručno Tolušićeva glava montirana na tijelo drugog muškarca.

- Sve ćete znati kada završe istražne radnje i to je to - kratak je bio Tolušić. Na pitanje na koju bandu je mislio koju je u utorak spomenuo, samo je dodao: 'Na onu bandu koja će brzo završiti u zatvoru. Hvala', kazao je Tolušić i ušao u Banske dvore.

Medved: Želim da počinitelji, nalogodavci i motivi budu na naslovnicama

- Može se desiti svakome. Teško je govoriti kakva smo sve iskustva imali i što se sve događalo, ali ovo je očigledan primjer da se kroz lažne vijesti nanese šteta i pojedinom službeniku, ali i cijeloj Vladi. Uvjeren sam da će Vlada i sva nadležna tijela pronaći rješenje kako se suočiti s tim izazovima koji, nažalost, nisu rijetki i to je poprimilo zabrinjavajuće razmjere - kazao je ministar branitelja Tomo Medved.

Dodao je kako se svatko može naći u situaciji da si određene skupine daju za pravo da nanose štetu kroz razne montirane priloge, procese, fotografije i slično.

[video: 1203651 / PRVA VIJEST 22.01.2019. Tomislav Tolušić u središtu skandala.]

- Očekujem od nadležnih tijela brzo provođenje istrage i ono što očekujem jest da se počinitelji, nalogodavci i motivi objave na naslovnicama, da ne budu navedeni kao nepoznati počinitelji s inicijalima već da se vrlo jasno sve zna i da snose sankcije i odgovornost - kazao je Medved.

Nije želio kalkulirati i špekulirati tko stoji iza ovoga.

Medveda su novinari upitali i za slučaj Ivana Penave, gradonačelnika Vukovara, zbog sporne snimke učenika koji se ne dižu na intoniranje hrvatske himne, a slučaj je preuzela policija i Državno odvjetništvo.

- Volio bih kada bismo svi zajedno shvatili ozbiljnost situacije da kada DORH preuzme određene predmete da u tim fazama ne komentiramo te postupke - kazao je Medved i ostao ustrajan unatoč opetovanim upitima novinara.

- Uopće ne želim komentirati predmete koji su u postupanju od strane DORH-a ili nadležnih državnih tijela - kazao je.

Štromar: Kad režemo grane na kojima je netko ugodno sjedio 20 godina...

Predrag Štromar, ministar graditeljstva kazao je kako treba rasvijetliti taj slučaj i to čim prije.

- Svi su zainteresirani da se sve što prije rasvijetli. Zajedno pričekajmo i sigurno će se sve saznati vrlo brzo - kazao je Štromar.

Na pitanje boji li se i on da netko ovako ne krene i na njega, Štromar je kazao: 'Kada režemo neke grane, na kojima je netko ugodno sjedio 20 godina, pa onda ako se reforme hoće napraviti, netko u tim reformama treba i nešto platiti. To nije lako za izdržati, ali reforme moramo napraviti. Vjerujem u institucije koje rade svoj posao i siguran sam da ako netko to radi, da će to biti i utvrđeno - kazao je Štromar.

Na pitanje je li i on imao takve situacije, te ima li možda slične fotografije, Štromar je samo dobacio: 'Nemam'.

Pavić: Ovo u potpunosti mijenja način na koji način funkcionira hrvatska politika

Marko Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava kazao je kako su svi ministri šokirani ovim pokušajem destabilizacije Vlade.

- Osuđujemo to i dajem potporu ministru Tolušiću. Institucije to moraju istražiti. Osobno nisam imao ovakve napade i slučajeve, a ovo u potpunosti mijenja način na koji način funkcionira hrvatska politika i ovakve stvari se ne smiju događati - kazao je Pavić.

Murganić: Zgražam se. Želimo znati počinitelje i motive

Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kazala je kako je ovakvo podmetanje protuzakonito.

- Krivotvorenje informacija o bilo kome od nas građana može biti neprihvatljivo i za osudu, i svi to trebamo kritizirati i na svim razinama se protiv toga boriti. Dužnosnici u Vladi su im sigurno zato i najinteresantniji. Zgražam se i očekujem istragu da se otkrije tko je počinitelj i koji su bili motivi - kazala je Murganić.

Dodala je kako ne želi nikoga optužiti niti insinuirati tko bi mogao biti iza lažnih fotografija.

- Nemam podataka o tome. Istraga će sve otkriti i javnost će znati tko je iza ovoga i koji su bili motivi - kazala je Murganić.

Bošnjaković: Lažnim vijestima žele utjecati na percepciju

Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, složio se s konstatacijom da ih brinu ovakve stvari.

- To su sada neki novi modeli i metode kojima se putem lažnih vijesti želi utjecati na percepciju nekoga i staviti ga u probleme. Ovo je jedan primjer koji treba istražiti do kraja i koji treba doživjeti sankcije. Ne bi bilo dobro da i ostali ministri dožive ovakve stvari - naveo je Bošnjaković.

Tema: Hrvatska