IN MEDIAS PRESS

'Na konferenciji ćemo voditi dijalog o budućnosti medija'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Niz stručnjaka govorit će u utorak na velikoj konferenciji Večernjeg lista ‘In medias press’

Dok se mediji diljem svijeta bore s padom povjerenja publike, sve jačim utjecajem društvenih mreža i ubrzanim razvojem umjetne inteligencije, Večernji list pokreće konferenciju "In medias press", posvećenu budućnosti novinarstva i komunikacija. Konferencija se održava danas u Kaptol Boutique Cinema, a okupit će vodeće domaće i regionalne novinare, urednike i stručnjake iz medijske industrije.

Riječ je o konferenciji koja će otvoriti ključna pitanja suvremenog novinarstva - od povjerenja u medije i prilagodbe novim generacijama publike pa do utjecaja umjetne inteligencije na proizvodnju sadržaja.

Program donosi niz predavanja, panela i razgovora s istaknutim imenima industrije. Među glavnim govornicima je Nic Newman, jedan od najpoznatijih svjetskih analitičara medijskih trendova i autor Reuters Digital News Reporta, koji će govoriti o globalnim izazovima s kojima se mediji danas suočavaju.

Posebnu pozornost privlači i dolazak Petea Radovicha, višestruko nagrađivanog kreativnog direktora i producenta, koji će otkriti kako je nastao "Golazo", najgledaniji nogometni show na svijetu. O budućnosti digitalnih medija govorit će i Sebastian Krause iz Kleine Zeitunga, s temom o kraju ere klikova i dolasku AI agenata kao novih "čitatelja".

Direktorica programa konferencije Ivona Radić istaknula je kako je cilj konferencije stvoriti platformu "od medija za medije", mjesto na kojemu će stručnjaci razmjenjivati iskustva i otvarati nova pitanja o budućnosti industrije.

- Dovoljno smo dugo prisutni da možemo suvereno voditi dijalog o budućnosti medija i zajedno tražiti odgovore na izazove suvremenog novinarstva - poručio je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista. 

