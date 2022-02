Prof. dr. Domagoj Drenjančević, voditelj Zavoda za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije KBC Osijek, rekao je u HTV-ovoj emisiji Studio 4 da bi manjem broju umrlih sigurno doprinijelo da su ljudi bili spremniji na cijepljenje.

- Ono što smatram kao jedan od problema je da se neprestano vrtimo oko negativnih brojki, a nitko ne pita koliko je života spašeno - rekao je također Drenjančević.

Rekao je kako je uvijek upitno koja se metodologija primjenjuje prilikom izračuna i statistike.

- Sama stopa umrlih na milijun stanovnika vrlo je gruba stopa. Ono što bi bilo vrlo važno, barem se meni tako čini, je razmotriti kakve su dobne skupine umrlih i usporediti dobne skupine po svim ovim zemljama s kojima se želimo uspoređivati. I s druge strane, nije samo ni stvar dobnih skupina, pitanje je, naravno, i nekih drugih predisponirajućih stanja i općeg zdravstvenog stanja populacije - rekao je Drenjančević, poručivši da trebamo promicati zdravlje i zdrav način života.

- Prevencija čini puno više od bilo čega - dodao je.

Drenjančević je između ostalog rekao kako su među više od 13 tisuća osoba preminulih s ili od COVID-a u Hrvatskoj i neki bolesnici koji su umrli od drugih stanja, gdje korona virus sigurno nije bio glavni razlog njihove smrti, iako im sigurno nije pomogao da bolje prebrode svoju osnovnu bolest.

- Radi se o tome da je još 100.000 ljudi umrlo od drugih stanja, vjerojatno i više od 100.000, u te dvije godine. Godišnje preko 50.000 ljudi umire u Hrvatskoj zbog drugih razloga. I onda kad stavite u taj kontekst, i to bi trebalo vidjeti, kakva je uopće konfiguracija naše populacije, koje stilove života imamo, što promičemo - rekao je Drenjančević, ističući probleme pušenja i drugih nezdravih životnih navika.

- Moramo vidjeti s kakvim materijalom raspolažemo uopće. Nažalost, mi smo, demografski promatrano, stara populacija, vjerojatno najstarija u Europi - dodao je.

Između ostalog je rekao i kako već desetljećima traje ogromna, prava pandemija kardiovaskularnih bolesti, od kojih godišnje u svijetu umiru deseci milijuna ljudi.

Veliki pobornik cijepljenja

Drenjančević je rekao kako je ocjena da je Stožer civilne zaštite kriv za visoku stopu smrtnosti užasno paušalna, dodavši da postoji užasan otpor prema uvođenja bilo kojih mjera.

Poručio je da je veliki pobornik cijepljenja te da bi oni koji se nisu cijepili, a doživjeli su teški ishod, sigurno drugačije odabrali.

- Meni je nevjerojatno da itko stariji od 50 godina, ili čak možemo tu granicu postaviti dolje, nije cijepljen. To je nevjerojatno - rekao je.

Drenjančević je rekao i kako će na kraju 95 posto ljudi imati kontakt s korona virusom.

Na pitanje je li za to da počnemo razmišljati o ukidanju COVID potvrda, s obzirom na veliki broj ljudi koji su zaraženi i cijepljeni, te trebamo li se pripremati na to da ćemo morati još dugo živjeti s COVID-om ili novim varijantama zbog kojih ćemo se morati cijepiti barem jednom sezonski zbog imuniteta, odgovorio je: "Mislim da idemo u tom smjeru".

- U kojem trenutku će biti odlučeno da je sam sustav potvrda ispunio svoju ulogu, to treba dopustiti malo da se još procijeni na globalnoj skali - rekao je Drenjančević.

- Svakako mi se čini da će to isto ispuniti svoju ulogu u nekom trenutku i ovakav način kontrole, recimo to tako, neće biti trajan, to je sigurno - zaključio je.