Na krovu Poljuda našli minu iz Domovinskog rata. Uklonili je

Prava drama odvijala se danas na splitskom Poljudu, gdje su radnici tijekom građevinskih radova na krovu stadiona pronašli tromblonsku minu zaostalu iz Domovinskog rata. O opasnom otkriću odmah je obaviještena policija, piše Dalmatinski portal.

Na teren su odmah po dojavi izašli specijalizirani službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Split. Područje je brzo osigurano kako bi stručnjaci mogli sigurno ukloniti eksplozivnu napravu sa stadiona.

Budući da siguran transport mine nije bio moguć, donesena je odluka da se ona uništi na licu mjesta. Kontrolirana eksplozija izvedena je poslijepodne na južnoj strani Poljuda, uz sve propisane sigurnosne mjere.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da je akcija uspješno okončana te da u događaju nitko nije ozlijeđen, niti je nastala materijalna šteta.