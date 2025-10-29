Obavijesti

News

Komentari 0
TIJEKOM RADOVA

Na krovu Poljuda našli minu iz Domovinskog rata. Uklonili je

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Na krovu Poljuda našli minu iz Domovinskog rata. Uklonili je
Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Radnici otkrili tromblonsku minu iz rata, policija hitno reagirala. Eksplozija izvedena na licu mjesta, srećom bez ozlijeđenih...

Prava drama odvijala se danas na splitskom Poljudu, gdje su radnici tijekom građevinskih radova na krovu stadiona pronašli tromblonsku minu zaostalu iz Domovinskog rata. O opasnom otkriću odmah je obaviještena policija, piše Dalmatinski portal.

Na teren su odmah po dojavi izašli specijalizirani službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Split. Područje je brzo osigurano kako bi stručnjaci mogli sigurno ukloniti eksplozivnu napravu sa stadiona.

PRIJETI MU 15 GODINA Optužili vozača koji je Teslom u Splitu jurio skoro 140 na sat i usmrtio pješakinju na križanju
Optužili vozača koji je Teslom u Splitu jurio skoro 140 na sat i usmrtio pješakinju na križanju

Budući da siguran transport mine nije bio moguć, donesena je odluka da se ona uništi na licu mjesta. Kontrolirana eksplozija izvedena je poslijepodne na južnoj strani Poljuda, uz sve propisane sigurnosne mjere.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da je akcija uspješno okončana te da u događaju nitko nije ozlijeđen, niti je nastala materijalna šteta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'
HEROJ OBRANE

Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'

Jean-Michel Nicolier rođen je 1. srpnja 1966. Bio je legenda obrane Vukovara. Teško ranjen završio je u bolnici odakle su ga četnici i JNA odveli, mučili i pogubili. Obitelj je od 21. studenog 1991. tragala za njim
Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
VUKOVARSKI BRANITELJ

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!

Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.
VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'
NAKON 34 GODINE

VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Pored Nicoliera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025