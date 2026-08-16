Obavijesti

News

Komentari 1
TEŽINA OZLJEDA NIJE POZNATA

Na mještane u Svetom Urbanu uoči Rokovskog proštenja pao klopotec. Ima ozlijeđenih...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Na mještane u Svetom Urbanu uoči Rokovskog proštenja pao klopotec. Ima ozlijeđenih...
3
Foto: eMeđimurje
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom podizanja klopoca uže je ispalo iz kolotura, nakon čega je cijela konstrukcija pala na mještane koji su sudjelovali u njegovu postavljanju

U Svetom Urbanu u nedjelju poslijepodne došlo je do nesreće prilikom postavljanja klopoca uoči Rokovskog proštenja. Naime, tijekom podizanja klopoca uže je ispalo iz kolotura, nakon čega je cijela konstrukcija pala na mještane koji su sudjelovali u njegovu postavljanju, piše eMeđimurje.

Prema prvim informacijama, u incidentu ima ozlijeđenih osoba. Težina ozljeda za sada nije poznata.

Incident je prekinuo pripreme za Rokovsko proštenje, a na mjestu događaja odmah je zavladala zabrinutost zbog osoba koje su se našle pod konstrukcijom.

Više informacija o okolnostima incidenta i stanju ozlijeđenih bit će dostupno naknadno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju

Na požarištima tijekom noći nije bilo novih razbuktavanja. Vatrogasci nastavljaju sanaciju na požarištima, posebno na onom iznad Omiša
U katastrofi se vidi najbolje i najhrabrije što Hrvatska ima
KOMENTIRA ALEN GALOVIĆ

U katastrofi se vidi najbolje i najhrabrije što Hrvatska ima

Obranu od požara više ne možemo svesti samo na pitanje imamo li dovoljno kanadera. Prva linija obrane mora početi mnogo prije no što se oglase vatrogasne sirene
UHVATILI PIROMANE?! Uhićeni su kod Benkovca nakon dojave! Sumnja se da su izazvali požare
GRAĐANI DOJAVILI

UHVATILI PIROMANE?! Uhićeni su kod Benkovca nakon dojave! Sumnja se da su izazvali požare

Nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem benkovačkom području, policija je pronašla vozilo i uhitila četvero ljudi za koje se sumnja da su podmetnuli požare

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026