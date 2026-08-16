Na mještane u Svetom Urbanu uoči Rokovskog proštenja pao klopotec. Ima ozlijeđenih...

U Svetom Urbanu u nedjelju poslijepodne došlo je do nesreće prilikom postavljanja klopoca uoči Rokovskog proštenja. Naime, tijekom podizanja klopoca uže je ispalo iz kolotura, nakon čega je cijela konstrukcija pala na mještane koji su sudjelovali u njegovu postavljanju, piše eMeđimurje.

Prema prvim informacijama, u incidentu ima ozlijeđenih osoba. Težina ozljeda za sada nije poznata.

Incident je prekinuo pripreme za Rokovsko proštenje, a na mjestu događaja odmah je zavladala zabrinutost zbog osoba koje su se našle pod konstrukcijom.

Više informacija o okolnostima incidenta i stanju ozlijeđenih bit će dostupno naknadno.