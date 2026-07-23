Obavijesti

News

Komentari 19
ŠIBENIK NAREDIO UKLANJANJE

Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!
1
Foto: Šibenik News/Screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Spomen-park Šubićevac podignut je u sjećanje na žrtve fašističkog terora tijekom Drugog svjetskog rata

Kemijski WC-i postavljeni su za potrebe koncerta Marka Perkovića Thompsona u Spomen-park Šubićevac, piše portal Mok.hr. Ovaj park je, službeno poznat i kao Spomen-park strijeljanih, značajan memorijalni kompleks i zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

FOTO MOK.HR
FOTO: MOK.HR | Foto: Šibenik News/Screenshot

Podignut je u sjećanje na žrtve fašističkog terora tijekom Drugog svjetskog rata. Spomen-park je autorsko djelo dvojice istaknutih hrvatskih umjetnika, akademskog kipara Koste Angelija Radovanija i arhitekta te urbanista Zdenka Kolacija.

Zbog iznimnog spoja modernističke skulpture, arhitekture i krajobraznog uređenja, park je još 1969. godine uvršten u Registar kulturnih dobara RH te je jedan od rijetkih šibenskih objekata izgrađenih nakon 1945. godine s tim statusom.

PAVELIĆEV ORDEN! Misterij ustaškog zlatnog odlikovanja. Početna cijena mu je čak 27.000 dolara...
Misterij ustaškog zlatnog odlikovanja. Početna cijena mu je čak 27.000 dolara...

U ovom su parku talijanski okupatori strijeljali i pogubili Radu Končara i 25 antifašista.

- Grad Šibenik nije odobrio Spomen park Šubićevac  za postavljanje kemijskih WC-ova te je organizatorima koncerta Marka Perkovića Thompsona, tvrtki Infinite Show d.o.o., žurno  izdan nalog za uklanjanje istih - odgovorili su za Mok.hr iz Grada Šibenika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
DRAMA NA NEBU Kako je došlo do nesreće u kojoj je Srbin skoro ispao iz aviona? 'Let, nikad više'
JEDVA PREŽIVIO

DRAMA NA NEBU Kako je došlo do nesreće u kojoj je Srbin skoro ispao iz aviona? 'Let, nikad više'

Na Ryanairovom avionu prije dva tjedna puknuo je prozor. Ljubišu iz Srbije dekompresija je povukla van. Za noge su ga držali supruga i putnici i spasili ga...
VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'
MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA

VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'

Služi kao znanstveni laboratorij u kojem astronauti provode istraživanja iz područja medicine, biologije, fizike i tehnologije u uvjetima bestežinskog stanja
'Zarađivao sam ogromne sume, dao premalo pažnje kršćanskom načinu života... I to ima cijenu'
ZADNJA MIHALIĆEVA OBJAVA

'Zarađivao sam ogromne sume, dao premalo pažnje kršćanskom načinu života... I to ima cijenu'

"Ako sav novac, svi auti i svi noćni izlasci služe samo da oko sebe okupljaš prazne ljude, onda nisi dobio ništa – već si izgubio", napisao je posljednjoj objavi Mihalić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026