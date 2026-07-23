Na mjesto gdje je ubijen Rade Končar stavili mobilne WC-e za potrebe koncerta Thompsona?!

Kemijski WC-i postavljeni su za potrebe koncerta Marka Perkovića Thompsona u Spomen-park Šubićevac, piše portal Mok.hr. Ovaj park je, službeno poznat i kao Spomen-park strijeljanih, značajan memorijalni kompleks i zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

FOTO: MOK.HR | Foto: Šibenik News/Screenshot

Podignut je u sjećanje na žrtve fašističkog terora tijekom Drugog svjetskog rata. Spomen-park je autorsko djelo dvojice istaknutih hrvatskih umjetnika, akademskog kipara Koste Angelija Radovanija i arhitekta te urbanista Zdenka Kolacija.

Zbog iznimnog spoja modernističke skulpture, arhitekture i krajobraznog uređenja, park je još 1969. godine uvršten u Registar kulturnih dobara RH te je jedan od rijetkih šibenskih objekata izgrađenih nakon 1945. godine s tim statusom.

U ovom su parku talijanski okupatori strijeljali i pogubili Radu Končara i 25 antifašista.

- Grad Šibenik nije odobrio Spomen park Šubićevac za postavljanje kemijskih WC-ova te je organizatorima koncerta Marka Perkovića Thompsona, tvrtki Infinite Show d.o.o., žurno izdan nalog za uklanjanje istih - odgovorili su za Mok.hr iz Grada Šibenika.