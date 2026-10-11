Na mlade se žalimo 2000 godina, a mi ih 'odgajamo'

Horacije, u godinama u kojima je Rim vjerovao da stoji na vrhu svijeta, sročio jednu od najstarijih žalopojki nad pokvarenošću mladih koju poznajemo: “Doba naših roditelja, gore od djedova, rodilo je nas, još gore, a mi ćemo svijetu dati potomstvo još pokvarenije.” Tako je Carstvo je odavno propalo, ali njegov uzdah nije. Preživio je stoljeća i ratove te je do danas ostao za stolom svaki put kad odrasli zaključe da su mladi dokaz kako svijet neumoljivo ide kvragu. Novo istraživanje hrvatskih maturanata podsjeća nas da nijedna generacija ne stane sasvim u priču koju su joj prethodne namijenile. Gotovo dvije trećine već su nekome pomogle novcem ili stvarima, mnogi su spremni i volontirati te priskočiti nepoznatom čovjeku u nevolji. Kad patnja dobije lice, njihova ravnodušnost očito nije ni približno onako velika kako smo je skloni zamišljati.