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KOLUMNA TEOLOGA DALIBORA MILASA PLUS+

Na mlade se žalimo 2000 godina, a mi ih 'odgajamo'

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
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Na mlade se žalimo 2000 godina, a mi ih 'odgajamo'
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Najlakše bi bilo krivnju prepustiti silama našeg vremena, TikToku, algoritmima, Andrewu Tateu i njegovoj braći po mikrofonu. No 18 godina mnogo je dulje od nekoliko sati provedenih pred ekranom.

Horacije, u godinama u kojima je Rim vjerovao da stoji na vrhu svijeta, sročio jednu od najstarijih žalopojki nad pokvarenošću mladih koju poznajemo: “Doba naših roditelja, gore od djedova, rodilo je nas, još gore, a mi ćemo svijetu dati potomstvo još pokvarenije.” Tako je Carstvo je odavno propalo, ali njegov uzdah nije. Preživio je stoljeća i ratove te je do danas ostao za stolom svaki put kad odrasli zaključe da su mladi dokaz kako svijet neumoljivo ide kvragu. Novo istraživanje hrvatskih maturanata podsjeća nas da nijedna generacija ne stane sasvim u priču koju su joj prethodne namijenile. Gotovo dvije trećine već su nekome pomogle novcem ili stvarima, mnogi su spremni i volontirati te priskočiti nepoznatom čovjeku u nevolji. Kad patnja dobije lice, njihova ravnodušnost očito nije ni približno onako velika kako smo je skloni zamišljati.

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Komentari 7
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VIDEO Potjera kao iz filma: Audijem jurio 265 km/h, auto policije ga nije mogao pratiti

Englez Luke Plumey (27), koji je lani snimljen kako tijekom policijske potjere vozi autocestom M56 brzinom od 256 km/h, u utorak je na Krunskom sudu u Chesteru osuđen na 10 mjeseci zatvora, uvjetnu kaznu od godinu dana i zabranu vožnje na dvije godine. Na šokantnoj snimci zbog koje je završio na suđenju vidi se kako u svojem Audiju juri autocestom i provlači se kroz promet, a policija ga za to vrijeme progoni po zaustavnoj traci. Osim uvjetne zatvorske kazne i zabrane vožnje, Plumleyju je naloženo da položi produženi vozački ispit.

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