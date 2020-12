Na moru usred Covid-19: Evo kako izgleda život pomoraca u jeku pandemije koronavirusa

Pomorskim putem odvija se gotovo 90% ukupnog svjetskog prometa robe, a u vrijeme korona krize trebalo je osigurati njezin neometan protok, u čemu je uloga pomoraca bila od ključne i nemjerljive važnosti

<p>Život pomoraca često nazivaju i <strong>"kruh sa sedam kora"</strong>, a samo oni dobro znaju što znači prevrtljivost vremena i nepredvidiva ćud mora. Neprospavane noći, teški uvjeti na brodu i nemogućnost uspostave normalne telefonske veze s najmilijima samo su neke od situacija s kojima se susreću dok plove bespućima morskog plavetnila.</p><p>Baš zato je <strong>sv. Nikola</strong> njihov zaštitnik, koji ih, prema narodnim vjerovanjima, čuva te smiruje uzburkane vode. Iako je i inače riječ o izrazito teškom poslu, ova godina to je dodatno zakomplicirala, osobito onima koji su se tijekom korona krize našli usred mora. </p><h2>Pandemija ipak nije spriječila da nagrade heroje</h2><p>S obzirom na to da je riječ o iznimno zahtjevnom i teškom zanimanju, dobra je vijest da nagrade najboljima ipak nisu izostale. Iako nije bilo tradicionalnog obilježavanja Dana pomorstva i unutarnje plovidbe, i ove godine ipak su dodijeljene nagrade onima koji su dali poseban doprinos razvoju pomorstva i unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj.</p><p>Jednu od njih dobili su<strong> </strong><strong>Tomislav Uroda</strong> za razvoj inovativnih, energetski učinkovitih i ekološki prihvatljivih brodova na električni pogon<strong> </strong>iCat (island catamaran), kapetan <strong>Ante Perić,</strong> koji je spasio 17 ljudi na jahti Lady MM, te upravitelj stroja<strong> </strong><strong>Ivan Šupe i posada mb Šibenik</strong> za uspješno<strong> </strong>spašavanje posade m/y Zlarin.</p><h2>Mjere ministarstva za pomoć pomorskom sektoru</h2><p>U pandemiji se pomorski sektor pokazao kao jedan od najpogođenijih, a neočekivana globalna situacija zahtijevala je poduzimanje žurnih mjera za lakše obavljanje pomorskih poslova. Nasreću, <a href="https://mmpi.gov.hr/" target="_blank">Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</a><strong> </strong>od početka pandemije bilo je svjesno situacije te je poduzelo niz mjera kojima je olakšalo nastavak poslovanja te osnažilo položaj pomoraca u ovim kriznim i izazovnim vremenima.</p><p>Tako je donesena mjera koja je bila ključna kako bi pomorci mogli nastaviti zakonito obavljati svoju plovidbenu službu. Naime, kako su mnogima dokumenti bili pred istekom, ministarstvo je usvojilo <strong>Smjernice</strong> o izvanrednom produljenju svih svjedodžbi i ostalih dokumenata pomoraca.</p><p>Kao i u većini sektora, <strong>negativan PCR test</strong> na Covid-19 i kod pomoraca u međunarodnoj plovidbi bio je jedan od glavnih zahtjeva. Zato je ministarstvo<strong> </strong>uputilo inicijativu Stožeru civilne zaštite, koji je omogućio obavljanje takvog testiranja preko Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prije odlaska na brod.</p><p>Osim toga, pomorci u međunarodnoj plovidbi <strong>dužni su prijaviti porez na dohodak</strong> ako su proveli manje od 183 dana u radnom odnosu izvan Republike Hrvatske. Kako većina njih nije bila u mogućnosti ostvariti planirani broj dana u plovidbi zbog pandemije, izdana je nova Uputa za utvrđivanje "183 dana"<strong> </strong>kojom se priznaju dani plovidbe i putovanja koje bi pomorac ostvario temeljem uobičajenoga godišnjeg rasporeda rada te su tako oslobođeni od plaćanja poreza na dohodak.</p><h2>Ulaganje u digitalizaciju</h2><p>Uvođenje centraliziranog <strong>elektroničkog Upisnika brodova</strong> značajno je skratilo vrijeme upisa plovnih objekata u Upisnik brodova u odnosu na 2019. godinu. Tako je postupak upisa i brisanja jahti s prosječno 42 dana u 2019. godini skraćen na 17 dana, a izdavanje isprava i dokumenata za brodice skraćeno je s 13 dana na prosječno samo dva dana.</p><p>- U godini na zalasku Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzelo je niz mjera kojima se obuzdavaju razmjeri pandemije koronavirusa, a za koje vjerujemo da su doprinijele poboljšanju stanja u sektoru, ali i statusa hrvatskih pomoraca u ova teška i izazovna vremena za sve nas. Ono što je važno, ulaganja i digitalizacija u niti jednom trenutku nisu zaustavljeni. Naprotiv, povećani su i ubrzani, a sve kako bi se iz krize vratili jači i otporniji - rekao je <strong>ministar</strong> <strong>Oleg Butković</strong>.</p><p>Unatoč izazovnoj godini, pomorski sektor nije se zaustavio, a uz podršku i mjere <a href="http://mmpi.gov.hr/" target="_blank">Ministarstva mora, prometa i infrastrukture </a>pomorcima je olakšano obavljanje posla.</p>