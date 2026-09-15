Na njemačkoj granici uhićen par iz Hrvatske, Slovenija ih tražila zbog teškog ubojstva i mučenja!

Pripadnici njemačke savezne policije u civilu uhitili su u petak navečer na njemačko-nizozemskoj granici muškarca i ženu za kojima je bila raspisana međunarodna tjeralica zbog teškog zločina, objavio je Fenix magazin.

Navode kako je za parom, hrvatskim državljanima, Slovenija raspisala europski uhidbeni nalog zbog sumnje na počinjenje brutalnog ubojstva i nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Žrtvu su na teritoriju Slovenije, tvrde Slovenci, mučili, brutalno premlaćivali, a na kraju ugušili.

Par su njemački policajci zaustavili u vozilu slovačkih registracija. U njemu su bili 31-godišnjak i 29-godišnjakinja.

Sud im je odredio privremeni ekstradivijski pritvor. O vođenje daljnjeg postupka izručenja Sloveniji preuzelo je nadležno Glavno državno odvjetništvo u Oldenburgu, piše Fenix.

- Registracijske oznake na vozilu su bile krivotvorene, a uhićeni muškarac nije imao ni važeću vozačku dozvolu piše nizozemski De Telegraf i dodaje kako su osumnjičeni iz Nizozemske krenuli za Njemačku.

Navode kako je par navodno živio u Nizozemskoj.



