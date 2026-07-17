Na obali prženje, na kopnu - grmljavinska nevremena! Evo što nas čeka ovog vikenda...

Nestabilno je vrijeme u Hrvatskoj zadnjih dana, brojni dijelovi države, od istoka do južnih otoka, imali su problema s nevremenima, a s nestabilnim vremenskim uvjetima nastavit će se i za vikend...

- U većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženiji, a moguće je i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27 °C. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za subotu, 18. srpnja.

Foto: DHMZ

U subotu je gotovo cijela Hrvatska pod upozorenjima.

Splitska i dubrovačka regija su pod narančastim upozorenjem, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno visokih temperatura.

Za riječku regiju u suboti je na snazi žuti meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura i grmljavinskog nevremena.

Zagrebačka, osječka, karlovačka i gospićka regija pod žutim su upozorenjem u subotu zbog grmljavinskog nevremena.

A evo kakvo nas vrijeme čeka u nedjelju i početkom idućeg tjedna...

- Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i mjestimice kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a u nedjelju u Dalmaciji još pretežno sunčano. U utorak posvuda oblačnije, pljuskovi s grmljavinom češće u Dalmaciji. Moguće je i lokalno nevrijeme, u nedjelju većinom na kopnu, a zatim na moru. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, u okretanju na jaku buru, najprije na sjevernom Jadranu. Temperatura u postupnom padu, osobito na kopnu gdje će i osvježiti - stoji u prognozi DHMZ-a.

Foto: DHMZ

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