HERA i HROTE podnose izvješće o Ininom plinskom poslovanju, oporba: 'Svi sad peru ruke'

SDP je izuzetno nezadovoljan što ova tema, bez obzira što je danas na Odboru za gospodarstvo, nije tema plenarne sjednice jer mislimo da tu ima puno više pitanja na koje moramo ponuditi odgovore cjelokupnoj javnosti, istaknuo je SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić sa saborske govornice, a uoči današnje tematske sjednice Odbora za gospodarstvo na kojoj predstavnici HERA-e i HROTE-a podnose izvješće o okolnostima INA-inog plinskog poslovanja.

UŽIVO SJEDNICA ODBORA:

Oporba je tražila još prije dva tjedna izvanrednu sjednicu Sabora na temu pljačke INA-e i energetske krize, no vladajući su odbili, kao što su odbili i zahtjev da se na na dnevni red redovnog zasjedanja uvrsti rasprava o tome.

- OK, smijenit će se neki članovi u NO i Upravi i reći ćemo da su institucije djelovale, napravit će se hokejaške izmjene, ali to nije rješenje. Ono što je vidljivo jest da su ti ljudi u Upravi i NO-u bili, nažalost, ništa drugo nego smokvin list jer se odluke donose na nekim drugim nivoima i zato je ključno pitanje zašto bježimo od rasprave. Ne možemo pristati na situaciju da se pod okriljem noći hrvatska nafta i plin izvozi u Mađarsku i da onda netko tamo dalje odlučuje što će s tim energentima biti i po kojoj cijeni će ih plaćati građani Hrvatske - istaknuo je i ponovno apelirao na vladajuće da raspravu o ovoj temi presele na plenarnu sjednicu Sabora.

- Jer je vlasnik udjela u INA-i hrvatska država, nije neka agencija, neki državnik, nego hrvatska država i da na ovom mjestu zauzmemo jasne stavove kako ćemo promijeniti ovaj korumpirani i, očito protuhrvatski, model upravljanja, ali i da dobijemo odgovore koliko je plina i nafte otišlo iz Hrvatske, po kojim cijenama i što se s tim energentima događalo dalje - rekao je Jakšić.

Na sjednicu nije došao ministar gospodarstva Davor Filipović nego državni tajnik Ivo Milatić. U ime HERA-e je stigao Danijel Žamboki, a u ime HROTE-a Boris Abramović. Nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto pitala je predsjednika Odbora HDZ-ova Žarka Tušeka, najpoznatijeg iz afere "kaj bi ti štel biti" zašto nije pozvan, uz Filipovića koji je sjedio u NO-u INA-e, i ravnatelja SOA-e. Tušek je istaknuo kako su zvali predstavnike Ministarstva te da je došao državni tajnik.

- Smatram da smo u više nego kompetentnom društvu, pozvali smo one koje smo smatrali da treba pozvati - rekao je Tušek.

Dario Zurovec iz Fokusa je upitao zašto se nije zvalo i bivšeg ministra Tomislava Ćorića, koji je sudjelovao godinama u svemu ovome.

- Nije više ministar u Vladi - odgovorio je Tušek te zastupnicima naglasio kako su dokumenti koje su dobili iz HERA-e i HROTE-a povjerljivi.

Kao predsjednik Odbora je naveo da traži odgovore od HERA-e jesu li uočili promjene u opsegu kupovine plina male plinare istočna Slavonija, jesu li mogli pratiti daljnji tijek distribucije plina prema drugim društvima, imaju li uvid u bilateralne ugovore i samu cijenu, a ako ne, koji su onda kontrolni mehanizmi. Obzirom da su iz HERA-e već ranije rekli da nisu uočili ništa sumnjivo, pitao je i kako je to moguće.

Potpredsjednica Odbora Anka Mrak Taritaš (GLAS) istaknula je kako u zapisnik treba ući da je Odbor na izvješće HERA-e i HROTE-a tražili mišljenje Ministarstva gospodarstva, ali da ga nisu dobili do sjednice.

- Također moram reći da je ovdje mjesto ministru Filipoviću i da je mjesto za ovu raspravu plenarna sjednica - rekla je naglasivši kako traži odgovor kako je Damir Škugor mogao prodavati plin po jednoj cijeni, koja je regulirana kao drugačija.

HERA, istaknuo je Žamboki, ne regulira odnose između INA-e i trgovaca plinom.

- To je stvar poslovnih odnosa, bilateralnih ugovorenih odnosa. Da li je to bilo u interesu kompanije ili ne i što se tu dogodilo, to će utvrditi sud. Kako se izdaju dozvole? HERA mora pratiti zakone i pravilnike i dozvole daje sukladno Zakonu o energiji. Dosta je bilo članaka kako je HERA izdala dozvolu Hrvatskoj svemirskoj zakladi. Tko ispuni uvjete, dobije dozvolu - rekao je.

Naglasio je kako HERA na tromjesečnoj razini od svih opskrbljivača i trgovaca plinom prikuplja podatke o nabavi i prodaji plina, agregirano po kategorijama kupaca i nabave.

- No, HERA ne raspolaže i ne analizira pojedinačne ugovore o prodaji plina, cijene o pojedinačnim ugovorima su povjerljivi podaci. Nije uočen negativan utjecaj cjelokupnog veleprodajnog tržišta, za nadziranje je nadležna Agencija za suradnju energetskih regulatora i po predmetnim transakcijama nismo dobili nikakva upozorenja od njih niti ikakve prijave - rekao je dodavši kako u konkretnom slučaju nisu imali nikakve informacije da bi se moglo raditi o zlouporabi.

Mostov Zvonimir Troskot kaže kako svi krivnju prebacuju jedni na druge.

- Mi ćemo tako onda svaliti krivnju na premijera Plenkovićem koji je svima vama šef. Po ovome što ste vi iznijeli mi nemamo potrebe za HERA-om. Vi sad prebacujete krivnju na ACER i kažete da ništa niste znali i to je sramota. Ako je ovo u nadležnosti Sabora, mi onda tražimo otkaz od vas - rekao je.

Naglasio je kako osim što nije jasna odgovornost niti jedne od agencije, a da prema zakonu nitko nije kriv.

- A nestala je miljarda. A sve je po zakonu. Tko je ovdje lud? Može vas biti sram - zagrmio je Troskot dodavši kako je Žamboki dobio otpremininu iz HERA-e pa se ponovno vratio.

Žamboki je odgovorio i ponovio kako HERA radi po Zakonu.

- Žamboki nije dobio otpremninu, po zakonu stoji da kad ste razrješeni s dužnosti idućih godnu dana ne možete ni u jednom energetskom sektoru i dobivate plaću. Tako je regulirano zakonom - rekao je Žamboki te se osvrnuo na situaciju Gradske plinare Zagreb Opskrba, koja je u problemu zbog dodatnih 50.000 novih korisnika koji su ostali bez dosadašnjih osprkbljivača, ali i u Rijeci.

Naglasio je kako nitko neće ostati bez plina.

- GPZO mora primiti svi te krajnje kupce, to je problem za nju, ali znalo se zadnjih godinu da će ti krajnji kupci preći na javnog opskrbljivača - rekao je.

SDP-ov Branko Grčić je također istaknuo kako sada svi peru ruke te da nisu dobili odgovore koje je predsjednik Odbora na početku postavio.

- Plinara istočna Slavonija ni nema dozvolu za trgovanje plinom, kako je moguće da su kupovali od INA-e i prodavali dalje plin? Kako to da ni HERA ni HROTE nisu uočili da mala firma, tek registrirana, u prvih osam mjeseci ove godine obavila najveću transakciju plinom u državi, preko milijardu kilovatsati plina? Kako to nikome nije bilo sumnjivo? Da li biste dali ponovno OMS-Upravljanje dozvolu - pitao je.

Žamboki je ponovio kako svaka kompanija koja zadovolji sve uvjete sukladno pravilnku dobiva dozvolu.

