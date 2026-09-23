Na osnovnoj listi lijek za rak prostate, HZZO na Dopunsku dodao lijek za šećernu bolest

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na današnjoj je sjednici donijelo više odluka kojima se proširuju dostupnost lijekova i pojedinih oblika zdravstvene skrbi u javnom zdravstvenom sustavu.

Među novostima je uvođenje novog modela liječenja metastatskog karcinoma prostate. Prvi put u Hrvatskoj na Osnovnu listu lijekova stavljen je lijek koji se primjenjuje u liječenju te bolesti. Riječ je o liječenju radionuklidom koje će se zasad provoditi pod strogo kontroliranim uvjetima isključivo u KBC-u Zagreb.

Na Dopunsku listu lijekova HZZO-a stavljen je i tirzepatid za liječenje šećerne bolesti tipa 2. HZZO navodi kako je pritom uvažen njegov drukčiji mehanizam djelovanja, kao i visoka cijena originalnog pakiranja. Osigurane osobe lijek će, ovisno o njegovoj jačini, plaćati uz doplatu od 25 do 45 eura.

Istodobno su dapagliflozin i njegova kombinacija s metforminom, iz skupine SGLT2 inhibitora, stavljeni na Osnovnu listu lijekova. Time će osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 taj lijek moći dobiti u cijelosti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, bez doplate.

Na liste lijekova uvršteni su i lijekovi koji će se primjenjivati u novim indikacijama. Riječ je o lijekovima za liječenje primarnog bilijarnog kolangitisa, nedostatka enzima, stečene imunološki posredovane trombocitopenične purpure, C3 glomerulopatije, karcinoma endometrija te amiotrofične lateralne skleroze.

Promjena se odnosi i na midazolam u obliku otopine za sluznicu, koji se koristi za liječenje konvulzivnih napadaja. Dok su pravo na ovaj lijek dosad na teret obveznog zdravstvenog osiguranja imala djeca do 18 godina, od sada će ga moći dobiti svi oboljeli.

Upravno vijeće HZZO-a donijelo je i odluku kojom se stvaraju uvjeti za ugovaranje i financiranje zbrinjavanja bolesnika s krvarećim varikozitetima jednjaka u okviru Mreže intervencijske gastroenterologije.

Riječ je o inicijativi hrvatske gastroenterološke struke, uz podršku Ministarstva zdravstva, čiji je cilj osigurati dostupnost visokospecijaliziranog liječenja bolesnicima s ovim životno ugrožavajućim stanjem te unaprijediti ishode njihova liječenja.

Kako bi se smanjile liste čekanja, HZZO će raspisati natječaj za sklapanje ugovora o provođenju postupaka hiperbarične oksigenoterapije (HBOT). Planirano je ugovaranje 7000 postupaka do 31. prosinca 2026. godine, uz nastojanje da ovaj oblik zdravstvene zaštite bude ravnomjerno dostupan na području cijele Hrvatske.

Na sjednici je donesena i odluka o izboru 281 doktora medicine bez specijalizacije za koje će HZZO financirati rad pod nadzorom. Cilj je, navode iz HZZO-a, omogućiti zapošljavanje što većeg broja doktora medicine u hrvatskom zdravstvenom sustavu.