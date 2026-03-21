Na ovoj lokaciji je Izrael napravio svoje atomske bombe. Nitko za to nije smio znati...

Iran je u sklopu operacije 'Pravo obećanje 4' bombardirao izraelski grad Dimona blizu kojeg se nalazi istoimena nuklearna elektrana i nuklearni istraživački centar. Službeno poznat kao Nuklearni istraživački centar Shimon Peres u Negevu, a u medijima i javnom diskursu obično nazivan reaktorom u Dimoni, objekt se smatra najvažnijim stupom izraelskog nuklearnog programa.

Nalazi se duboko u pustinji Negev na jugu Izraela, udaljen od većih naselja, otprilike 13 kilometara od grada Dimone i oko 90 kilometara od Jeruzalema.

Izrael je 2018. godine preimenovao objekt u čast bivšeg premijera Shimon Peres, kojem se u Izraelu široko pripisuje ključna uloga u razvoju nuklearnog programa zemlje.

Raspored objekta naglašava njegovu snažnu zaštitu.

Prema dostupnim podacima, centar se sastoji od 10 zgrada raspoređenih na otprilike 36 četvornih kilometara, okruženih elektrificiranom ogradom, patrolnim cestama i protuzračnim raketnim sustavima.

Također uključuje osam podzemnih laboratorija starijih nekoliko desetljeća, a procjenjuje se da tamo radi oko 2.700 znanstvenika i tehničara.

Prvi konkretni koraci u kompleksnom i turbulentnom razvoju izraelskog nuklearnog oružja dogodili su se 1949. Te godine je jedinica Znanstvenog zbora Izraelskih obrambenih snaga, poznata pod hebrejskim akronimom HEMED GIMMEL, započela dvogodišnje geološko istraživanje pustinje Negev.

Iako je istraživanje prvobitno pokrenuto glasinama o nalazištima nafte, jedan od ciljeva dvogodišnjeg istraživanja bio je pronaći izvore urana. Mala količina pronađena je u fosfatnim naslagama.

Iste godine HEMED GIMMEL poduzeo je dodatne korake kako bi ojačao znanstvene kapacitete Izraela i financirao je studiranje šest izraelskih postdiplomskih studenata fizike u inozemstvu, uključujući jednoga studenta koji je poslan na Sveučilište u Chicagu kako bi studirao pod mentorstvom poznatog fizičara Enrica Fermija.

Izrael je htio izgraditi vlastiti stručan kadar, što će mu kasnije omogućiti veliku autonomiju u izradi vlastitog nuklearnog naoružanja. Ben-Gurion je u lipnju 1952. postavio “oca izraelskog nuklearnog programa” Ernsta Davida Bergmanna kao prvog predsjednika Izraelske komisije za atomsku energetiku (IAEC). Bergmann je bio veliki zagovaratelj suradnje s Francuskom. S druge strane, SAD u to vrijeme nije htio širenje broja država koje raspolažu nuklearnim oružjem.

Nakon što je američki predsjednik Dwight Eisenhower 1953. predstavio inicijativu “Atomi za mir”, Izrael je 12. srpnja 1955. s Turskom potpisao sporazum o mirnoj nuklearnoj suradnji sa SAD-om.

Tri godine kasnije počela je gradnja istraživačkog reaktora Soreq u suradnji sa SAD-om. Ono što vlasti u Washingtonu nisu znale bila je činjenica da reaktor Soreq, koji je bio namijenjen za civilnu uporabu nuklearne energije, nije bila jedina nuklearna elektrana koju je Izrael gradio. U isto vrijeme Izraelci su s Francuzima gradili puno veću i napredniju nuklearnu elektranu Dimona, koja će ubrzo postati fokalna točka izraelskog nuklearnog programa i kamen spoticanja u izraelsko-američkim odnosima.

U središtu značaja objekta je njegova uloga u rukovanju nuklearnim gorivom.

Dimona obrađuje iskorišteno nuklearno gorivo, što se opisuje kao prvi korak u proizvodnji atomske bombe, pri čemu se gorivo potom premješta na druge lokacije radi skladištenja ili postavljanja na rakete.

Do 1967. izvješća američkog State Departmenta i Bureau of Intelligence and Research navodila su postojanje postrojenja za preradu urana i proizvodnju plutonija pogodnog za oružje, zaključujući da Izrael posjeduje nuklearnu bombu.

Međunarodni profil Dimone dramatično se promijenio u listopadu 1986. kada je izraelski nuklearni tehničar Mordechai Vanunu javno otkrio detalje o reaktoru.

Vanunu, bivši tehničar u objektu, dostavio je Sunday Timesu detaljna svjedočanstva, dokumente i fotografije koje je tajno snimio tijekom rada u Dimoni, potvrđujući dugogodišnje međunarodne sumnje u izraelske nuklearne kapacitete.

Unatoč desetljećima nagađanja, Izrael je održavao politiku dvosmislenosti.

Javno nije komentirao posjeduje li nuklearno oružje sve do 1960., kada je izraelski parlament priznao postojanje reaktora u Dimoni, ali je inzistirao da je izgrađen u miroljubive istraživačke svrhe.

Američki inspektori posjetili su reaktor 1960-ih, a Međunarodna agencija za atomsku energiju provodila je inspekcije, no izvještaji navode da inspektori nisu otkrili niže razine objekata koje je Izrael navodno skrivao. Kasnije su inspekcije u potpunosti prekinute.

I danas radi

Iako su unutarnji radovi Dimone i dalje nejasni, objekt je posljednjih godina ponovno privukao pažnju.

Izvještaji i satelitske snimke iz 2021. sugeriraju da reaktor i dalje radi te pokazuju opsežne građevinske radove u objektu i oko njega.

Izvještaji također opisuju kutije viđene u dva pravokutna jarka s betonskim bazama, što može ukazivati na moguće odlaganje nuklearnog otpada.

Dimona je također povezana s proizvodnim ciklusom nuklearnog materijala.

Reaktor se opisuje kao sposoban proizvesti oko 9 kilograma plutonija godišnje, što se smatra dovoljnom količinom za jednu nuklearnu bombu s eksplozivnom snagom od približno 20 kilotona.

Plutonij izdvojen iz iskorištenog goriva odvaja se u specijaliziranim postrojenjima, a potom se koristi u nuklearnim bojevim glavama koje se mogu skladištiti ili pripremiti za lansiranje na raketama.

Tajnost Dimone uvijek je bila povezana s izraelskim stavom prema međunarodnim nuklearnim režimima.

Izrael odbija potpisati Ugovor o zabrani nuklearnog oružja i ostaje izvan ključnih okvira neširenja koji vrijede za mnoge druge države, što potiče stalne regionalne rasprave o selektivnoj kontroli.

Izrael je 1996. potpisao Sveobuhvatni ugovor o zabrani nuklearnih ispitivanja, ali ga nikada nije ratificirao.

Godine 1979. misteriozni „dvostruki bljesak“ nad Južnim Atlantikom izazvao je sumnje u tajni nuklearni test, navodno u kojem su sudjelovali Izrael i Južnoafrička Republika iz doba apartheida. Incident nikada nije potvrđen, a Izrael ga nije ni demantirao.

Bez službene potvrde, izraelski nuklearni arsenal ostaje predmet procjena.

Međutim, prema procjeni Stockholm International Peace Research Institute iz lipnja 2025., Izrael posjeduje više od 80 nuklearnih bojevih glava.

Prema godišnjem izvještaju instituta, oko 30 njih su zračno isporučive gravitacijske bombe kompatibilne s avionima F-15 i F-16, uz oko 50 balističkih raketa dugog dometa Jericho-2. Izvještaj također navodi da Izrael ima skladišten nuklearni materijal dovoljan za proizvodnju do 200 nuklearnih bojevih glava.