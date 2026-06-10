Na plaži ste, a oko vas bageri? Šaljite fotke radova u sezoni

Kao po pravilu, duž jadranske obale turiste u mirnim i pitomim mjestima dočekaju slične scene. Iako je sezona počela, turiste dočekaju bageri, kamioni i prašina, jer baš tad odluče krenuti s radovima na uređenju plaže ili radovi koji su počeli još prošle zime, evo nisu baš gotovi.

Scene su to koje izazivaju bijes i nezadovoljstvo posjetitelja, ali i stanovnika, pitajući se zašto se ovakvi zahvati nisu obavili ranije.

Pošaljite nam fotografije radova i raznih zahvata na vašoj plaži.

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