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SKUPO PLATILA

Na Plesu uhvatili Mađaricu s luksuznom robom vrijednom gotovo 14 tisuća eura

Piše Ivan Jukić,
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Na Plesu uhvatili Mađaricu s luksuznom robom vrijednom gotovo 14 tisuća eura
Foto: Carinska uprava
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Zbog carinskog prekršaja putnici je izdan prekršajni nalog te joj je izrečena novčana kazna od 3600 eura

Carinski službenici u Zračnoj luci Franjo Tuđman spriječili su pokušaj nezakonitog unosa luksuzne robe vrijedne gotovo 14.000 eura. Mađarska državljanka, koja je 28. srpnja doputovala u Zagreb letom iz Istanbula, na carinskoj je kontroli prošla kroz zeleni prolaz, čime je dala do znanja da nema robe koju je potrebno prijaviti.

No, pregledom njezine prtljage carinici su otkrili neprijavljene luksuzne odjevne predmete i žensku kožnu torbu. Vrijednost zaplijenjene robe utvrđena je na temelju pronađenog računa te iznosi 13.733 eura.

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Zbog carinskog prekršaja putnici je izdan prekršajni nalog te joj je izrečena novčana kazna od 3600 eura. Osim toga, na mjestu događaja naplaćen joj je i uvozni carinski dug u iznosu od 4236,37 eura.

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