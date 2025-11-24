Na željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu poginula je jedna osoba nakon naleta vlaka, a promet na pruzi potpuno je zaustavljen.
Vlak usmrtio osobu na pružnom prijelazu u blizini Vinkovaca...
U ponedjeljak navečer, oko 20 sati, na željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu, nedaleko od Vinkovaca, došlo je do naleta vlaka na osobu. Od zadobivenih ozljeda nesretna osoba je preminula, objavila je policija.
U detalje nesreće nisu ulazili.
Slijedi očevid, a promet vlakova na relaciji Vinkovci-Slavonski Brod je od 20.05 sati obustavljen na oba kolosjeka, navodi se u priopćenju.
