OBUSTAVILI PROMET

Vlak usmrtio osobu na pružnom prijelazu u blizini Vinkovaca...

Vlak usmrtio osobu na pružnom prijelazu u blizini Vinkovaca...
Na željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu poginula je jedna osoba nakon naleta vlaka, a promet na pruzi potpuno je zaustavljen.

U ponedjeljak navečer, oko 20 sati, na željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu, nedaleko od Vinkovaca, došlo je do naleta vlaka na osobu. Od zadobivenih ozljeda nesretna osoba je preminula, objavila je policija.

U detalje nesreće nisu ulazili.

Slijedi očevid, a promet vlakova na relaciji Vinkovci-Slavonski Brod je od 20.05 sati obustavljen na oba kolosjeka, navodi se u priopćenju.

