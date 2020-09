Na prosvjedima protiv Vlade i monarhije 20 tisuća ljudi...

U tajlandskoj prijestolnici prosvjedovalo se protiv vlade pozivajući na nove izbore i reforme u toj zemlji u kojoj je na snazi zakon kojim se kazneno progone kritike i nepoštivanje kraljevske obitelji

<p>Stotine prosvjednika okupile su se ispred zaključanih vrata fakulteta Thammasat u Bangkoku iako je fakultet objavio da neće dopustiti njihovo okupljanje. </p><p>Vrata fakulteta u međuvremenu su im otvorena pošto su stigli organizatori prosvjeda, piše agencija dpa. </p><p>"Danas objavljujemo početak pobjede ljudi i demokracije", rekao je vođa prosvjeda Panupong Jadnok novinarima. "Nadam se da će ljudi na vlasti vidjeti brojnost ovih ljudi". "Borimo se da monarhiju stavimo na pravo mjesto, ne da je ukinemo", rekao je Panupong kako prenosi agencija Reuters.</p><p>Prosvjednici su najavili da kane provesti noć na otvorenom i u nedjelju ujutro zaputiti se do palače vlade. </p><p>Tajlandski kralj nije u domovini i mnogo je vremena proveo u Europi otkako je 2016. naslijedio pokojnog oca. Kraljevska palača nije bila dostupna za komentar o prosvjedima.</p><p>“Ljudi mogu prosvjedovati no moraju to činiti mirno i prema zakonu", rekao je vladin glasnogovornik Anucha Burapachaisri.</p><h2>Godišnjica puča</h2><p>U subotu 19. rujna godišnjica je puča izvedenog 2006., protiv tadašnjeg populističkog premijera Thaksina Shinawatre. Zbog toga su mnogi prosvjednici nosili crvene košulje koje su bile znak njegovih pristaša, a sukobljavali su se sa žutokošuljašima, pristašama establišmenta. </p><p>“Ovdje sam radi budućnosti svoje djece i unučadi. Nadam se da će do moje smrti oni postati slobodni", rekla je 68-godišnja Tasawan Suebthai.</p><p>Tajlandska vojska predstavlja se kao braniteljica monarhije i stabilnosti nacije, a nekoliko je puta u krvi ugušila prosvjede otkako je ukinuta apsolutna monarhija 1932., te je još izvela 13 uspješnih pučeva, podsjeća agencija Reuters.</p><p>Prayuth je najavio da će vlada dopustiti prosvjede no da zahtjevi za reformu monarhije nisu prihvatljivi.</p><p>Prosvjednici traže ukidanje zakona o nepovredivosti kralja i smanjenje kraljevih ustavnih ovlasti nad vojskom.</p><p>Zadnji put takvo masovno okupljanje u Sanamu Luangu bilo je pri oplakivanju pokojnog kralja Bhumibola Adulyadeja kojeg je obožavala ta zemlja od 70 milijuna stanovnika.</p><p>Agencija dpa prenosi da prosvjednici traže ostavku vlade premijera Prayutha Chan-ocha, bivšeg vojnog zapovjednika koji vodi zemlju otkako je pučem 2014. svrgnuo s vlasti izabranu vladu.</p><p>Prayuthova vlada uvela je nove zakone za koje kritičari kažu da potkopavaju demokraciju na Tajlandu, a koji su mu pomogli da bude ponovno izabran za premijera na izborima u ožujku 2019. </p><p>Vođa prosvjeda rekao je da će se za prosvjed tijekom vikenda postaviti više pozornica. Automobil sa zvučnom opremom zaustavila je policija u subotu.</p><p>"Izgleda da oni čine sve što mogu kako bi nas omeli", rekao je Panupong. </p><p>Glasnogovornik policije Krissana Pattanacharoen rekao je da je raspoređeno 10.000 policajaca i dodao da im nije naređeno da nose oružje. </p>