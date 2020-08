Na prosvjedima u Jeruzalemu nudila se i besplatna masaža...

Na prosvjedima održanim u subotu u Jeruzalemu na kojima se tražila ostavka premijera vladala je velika napetost, pa je jedan dovitljivi Izraelac postavio stolove za masažu te je nudio besplatan tretman

<p>Na zamisao je došao tridesetogodišnji Ohad, koji je na taj način želio pomoći sudionicima prosvjeda da se oslobode gnjeva i stresa te istodobno simbolično poručiti premijeru <strong>Benjaminu Netanyahuu</strong> "da već jednom popusti", piše Times of Israel.</p><p>Prvobitno je kanio uslugu masaže ponuditi policajcima, pojasnivši da se na potez odlučio jer je uvjeren da na osobnoj razini "upravo oni prolaze kroz vrlo teško razdoblje".</p><p>No na kraju je masirao samo prosvjednike, piše Times of Israel. Ohad je kazao da ga je iznenadio pozitivan odaziv ljudi. "Nisam očekivao ništa slično, mislio sam da će moja usluga biti tek neuobičajena sporedna stvar."</p><p>Dodao je da kani nastaviti s uslugom masaže i tijekom budućih prosvjeda.</p><p>Na jeruzalemskom Pariškom trgu u subotu navečer okupilo se oko 10.000 prosvjednika, većinom mladih ljudi, koji su od dugogodišnjega izraelskog čelnika tražili ostavku. </p><p>Policija im je dopustila da na trgu ostanu do jedan sat nakon ponoći kada su se većinom sami razišli.</p>