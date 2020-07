- Nastojat \u0107emo i kao parlamentarna ve\u0107ina i kao Vlada realizirati na\u0161 program u sljede\u0107e \u010detiri godine na dobrobit svih hrvatskih gra\u0111ana u domovini i onih koji \u017eive izvan Hrvatske -\u00a0najavio je Plenkovi\u0107 koji je od danas na \u010delu svoje druge Vlade.

<p>Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, nakon što je u Hrvatskom saboru izglasana Vlada u četvrtak kasno navečer, najavio je da odmah kreće raditi te poručio da oporbi nudi dijalog u mandatu koji slijedi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Nastojat ćemo i kao parlamentarna većina i kao Vlada realizirati naš program u sljedeće četiri godine na dobrobit svih hrvatskih građana u domovini i onih koji žive izvan Hrvatske - najavio je Plenković koji je od danas na čelu svoje druge Vlade.</p><p>U izjavi nakon dobivanja povjerenja Sabora, kazao je da oporbi nudi dijalog, koji, dodao je, "neki oporbeni čelnici očito nisu razumjeli prije nekoliko dana, ali imat ćemo prigode".</p><p>- Vjerujem da će to polako, kada se zaborave izbori koji su očito još friški, naročito oporbenim zastupnicima, ići lakše - rekao je.</p><p>Ocijenio je da je današnja rasprava bila u skladu s očekivanjima.</p><p>- Računamo na 76 zastupnika. Važna je kompaktna djelotvornost parlamentarne većine i onda će sve biti ok - naglasio je premijer.</p><p>Izvijestio je da su pripremljene sve točke za sutrašnju prvu sjednicu Vlade, na kojoj će prvi prijedlog biti Zakon o obnovi grada Zagreba te, uz ostalo, i izvješće o predsjedanju Hrvatske Vijećem Europske unije te o zadnjoj sjednici Vijeća i 22 milijarde eura namijenjenih Hrvatskoj.</p><p>- Idemo odmah raditi nakon izbora - rekao je Plenković.</p><h2>Višegodišnji financijski okvir EU-a nije ugrožen</h2><p>Za rezoluciju Europskog parlamenta kojom je odbio dogovor šefova država i vlada o višegodišnjem financijskom okviru, Plenković je kazao da ga ona neće ugroziti. Pojasnio je da svaki put bude tako i da uvijek nakon inicijalnog dogovora na razini šefova država i vlada kreće proces 55 zakonskih akata koje Vijeće, odnosno, ministri trebaju usuglasiti s Europskim parlamentom te da taj proces traje nekoliko mjeseci.</p><p>- Zato je bilo važno da ostvarimo dogovor ovog tjedna i damo sebi i parlamentu vremena da se do 1. siječnja postigne konsenzus i formalno usvoje svi akti kako bi cijeli višegodišnji financijski okvir, ovaj puta i instrument EU iduće generacije, stupio na snagu. Europski parlamentarci po defaultu uvijek žele veći proračun - dodao je.</p><p>- Charles Michel je predložio 1074 milijarde, a oni su htjeli 1300 milijardi eura - kazao je i dodao kako "nikada do sada, pa ni ovaj put, neće doći do promjene nacionalnih omotnica za države članice".</p>