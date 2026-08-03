Što čeka Uniju, što može i treba Bruxelles? Europa demografski izumire, dok Afrika buja kao na kvascu. Samo u Nigeriji godišnje se rađa više beba (7,5 do 8 milijuna) nego u Europi i Rusiji zajedno
KOMENTIRA BORIS RAŠETA PLUS+
Na prvom većem iskušenju je sebičnost porazila solidarnost
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Migrantska kriza u Španjolskoj protrčala je u sprintu - na svom vrhuncu trajala je svega dva dana - i sreća je da se nije pretvorila u maraton. Na prvom većem iskušenju sebičnost je posve porazila solidarnost. Italija, Danska i Finska odmah su zatražile suspenziju Španjolske iz Schengena dok su druge države zatražile urgentne sastanke na vrhu Unije. Zbog 60 tisuća migranata.
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