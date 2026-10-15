Na Rebru prvi Dan otvorenih vrata: Na pregled zuba možete bez uputnice i naručivanja

Svi građani u petak će na Rebru moći obaviti stomatološki pregled bez uputnice i prethodnog naručivanja. Povodom Svjetskog dana endodoncije, Zavod za bolesti zubi Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb prvi put organizira Dan otvorenih vrata, tijekom kojeg će pacijenti moći dobiti i plan terapije te termin za daljnju obradu.

Od 7.30 do 10 sati liječnici specijalisti i specijalizanti obavljat će kliničke preglede i radiološku dijagnostiku. Cilj je građanima približiti važnost pravodobnog liječenja zuba, ali i upozoriti da problemi u usnoj šupljini mogu utjecati na zdravlje cijelog organizma.

- Endodontsko liječenje ima ključnu ulogu u očuvanju prirodnog zuba, uklanjanju izvora infekcije te ponovnom uspostavljanju njegove funkcije. Pravodobno liječenje važno je ne samo zbog dugoročnog očuvanja zuba nego i zbog zdravlja cijelog organizma - rekla je za 24sata izv. prof. dr. sc. Valentina Rajić, pročelnica Zavoda za bolesti zubi Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb.

Foto: KBC Zagreb

Kako objašnjava, neliječene odontogene infekcije mogu se proširiti na okolna tkiva, a u težim slučajevima uzrokovati i sistemske komplikacije. Posebno su, dodaje, ugroženi kronični bolesnici, osobe koje boluju od šećerne bolesti, kardiovaskularni i onkološki bolesnici te imunosuprimirane osobe. Kod njih infekcije mogu imati teži oblik i dodatno otežati liječenje osnovne bolesti.

Zbog toga je važno ne zanemarivati zubobolju i druge simptome te pravodobno potražiti stručnu pomoć. Dan otvorenih vrata prilika je da građani obave pregled i dobiju preporuke za daljnje liječenje.

Kako se liječe djeca s teškoćama u razvoju

Posebna se pozornost u Klinici posvećuje pacijentima kojima je zbog zdravstvenog stanja potrebno prilagoditi stomatološke postupke. Među njima su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, koje često ne mogu podnijeti uobičajene ambulantne zahvate.

- Takvi pacijenti zahtijevaju individualizirani plan terapije i prilagodbu postupaka njihovim potrebama. Kada zbog izražene nesuradljivosti ili složenosti zdravstvenog stanja nije moguće provesti ambulantnu skrb, liječenje se provodi u bolničkim uvjetima, prema potrebi uz sedaciju ili opću anesteziju. Interdisciplinarni pristup omogućuje sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb uz smanjen rizik od komplikacija - istaknula je dr. Rajić.

Na Danu otvorenih vrata koji se održava kako smo naveli, u petak od 7:30 do 10:00 sati dr. Rajić će sa specijalistima i specijalizantima Zavoda za bolesti zubi Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb provoditi kliničke preglede, radiološku dijagnostiku i plan terapije za pacijente.

S pacijentima će tako raditi predstojnik Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb i voditelj Referentnog centra za preventivnu dentalnu medicinu prof.dr.sc. Željko Verzak, pročelnica Zavoda za bolesti zubi Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb i dopredsjednica Dentalne sekcije Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju HLZ-a izv.prof.dr.sc. Valentina Rajić te predsjednica Hrvatskog endodontskog društva prof.dr.sc. Ivona Bago.

Endodontsko liječenje ima ključnu ulogu u suvremenoj dentalnoj medicini jer omogućuje očuvanje prirodnog zuba, uklanjanje izvora odontogene infekcije te ponovno uspostavljanje funkcije i zdravlja usne šupljine. Posebno je, kako navode s Rebra, važno u liječenju medicinski kompromitiranih pacijenata, djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kod kojih neliječena odontogena infekcija može predstavljati dodatno zdravstveno opterećenje, dok mogućnosti ponavljanja i produljenja terapijskih postupaka mogu biti ograničene.

Pacijenti s invaliditetom i teškoćama u razvoju čine najvulnerabilniju skupinu pacijenata te zbog fizičkih i/ili emocionalnih ograničenja teško toleriraju ambulantnu provedbu dijagnostičko-terapijskih postupaka. Stoga im je nerijetko, navode na Rebru, indicirana sanacija zubi u sedaciji ili općoj anesteziji.

Indikacije za stomatološke zahvate u općoj anesteziji kod odraslih osoba su nerijetko nesuradljivost zbog invaliditeta i naglašen dentalni strah. Kod djece su indikacije: niska kronološka dob (manje od 3 godine), nekooperativna djeca i djeca s različitim stupnjem invaliditeta. Primjena anestezije u svim specijalističkim granama dentalne medicine provodi se, dodaju, u većini terapijskih postupaka, a nužna je u provedbi svih oralnokirurških zahvata (oralna kirurgija, implantologija, parodontologija, endodoncija) te izuzetno zahtjevna u provedbi terapijskih postupaka u djece s teškoćama u razvoju.

Kada je ambulantno zbrinjavanje takve djece neprovedivo zbrinjavaju se u Dnevnoj bolnici s jednodnevnom oralnom kirurgijom, koja je otvorena 10. veljače 2017. Vrhunski opremljena, pacijentima pruža mogućnost obavljanja svih stomatoloških usluga u općoj anesteziji, po čemu je jedinstvena u Hrvatskoj.

Operativni zahvati izvode se u suvremeno opremljenoj operacijskoj dvorani, a u neposrednoj blizini nalazi se soba za buđenje koja raspolaže sa šest kreveta. U njoj pacijenti borave pod stručnim nadzorom do otpusta isti dan.

Foto: KBC Zagreb

Najčešći pacijenti dnevne bolnice su djeca s teškoćama u razvoju, osobe s posebnim potrebama, anksiozni, nepokretni te ležeći pacijenti KBC-a Zagreb. Liječnici s Rebra navode kako su najčešće dijagnoze djece koja zahtijevaju skrb u Dnevnoj bolnici autizam, epilepsija, cerebralna paraliza i mentalna retardacija dok se u Centralnom operacijskom bloku provode zahvati na djeci oboljeloj najčešće od: farmakorezistentne epilepsije, spinalne mišićne distrofije, ciste maksile i mandibule te se provodi sanacija zubala u sklopu preoperativne obrade (kardiološki i hematološki pacijenti).

- Klinika za stomatologiju bilježi i višestruko povećanje broja pacijenata komplicirane kazuistike te ležećih pacijenata KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre milosrdnice koji zahtijevaju interdisciplinarnu skrb u centralnom operacijskom bloku KBC-a Zagreb. Nastavno na sve veći priljev pacijenata iz cijele Hrvatske, djece s poremećajima iz autističnog spektra, neurorizične djece i onkoloških pacijenata, u proteklih deset godina provedena je sanacija u općoj anesteziji na više od 1 500 djece. Djeca s teškoćama u razvoju, u ordinaciji dentalne medicine zahtijevaju posebnu socijalnu i zdravstvenu skrb. Oralni status pokazuje veću učestalost karijesa i ostalih oralnih bolesti te slabiju oralnu higijenu. Provedba preventivnih postupaka je gotovo neprovediva te su kurativni postupci nužni, ali značajno otežani - ističu nam liječnici s Rebra.

Procjenjuje se, kažu, da se u Hrvatskoj svake godine rodi oko četiri tisuće djece koja su u riziku od razvojnih odstupanja, a prema podacima HZJZ-a iz 2025. godine u Zagrebu živi oko 116 000 osoba s invaliditetom i većim teškoćama u razvoju, od toga gotovo 17 000 djece s invaliditetom. Dostupnost zdravstvenih usluga te razina suradnje između stručnjaka različitih profila od iznimnog je značaja za ovu vulnerabilnu skupinu pacijenata.