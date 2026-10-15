Infekcije zuba mogu se proširiti na okolna tkiva. Posebno su ugroženi kronični bolesnici kod kojih infekcije mogu otežati liječenje osnovne bolesti, rekla nam je dr. Rajić.
Na Rebru prvi Dan otvorenih vrata: Na pregled zuba možete bez uputnice i naručivanja
Svi građani u petak će na Rebru moći obaviti stomatološki pregled bez uputnice i prethodnog naručivanja. Povodom Svjetskog dana endodoncije, Zavod za bolesti zubi Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb prvi put organizira Dan otvorenih vrata, tijekom kojeg će pacijenti moći dobiti i plan terapije te termin za daljnju obradu.
Od 7.30 do 10 sati liječnici specijalisti i specijalizanti obavljat će kliničke preglede i radiološku dijagnostiku. Cilj je građanima približiti važnost pravodobnog liječenja zuba, ali i upozoriti da problemi u usnoj šupljini mogu utjecati na zdravlje cijelog organizma.
- Endodontsko liječenje ima ključnu ulogu u očuvanju prirodnog zuba, uklanjanju izvora infekcije te ponovnom uspostavljanju njegove funkcije. Pravodobno liječenje važno je ne samo zbog dugoročnog očuvanja zuba nego i zbog zdravlja cijelog organizma - rekla je za 24sata izv. prof. dr. sc. Valentina Rajić, pročelnica Zavoda za bolesti zubi Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb.
Kako objašnjava, neliječene odontogene infekcije mogu se proširiti na okolna tkiva, a u težim slučajevima uzrokovati i sistemske komplikacije. Posebno su, dodaje, ugroženi kronični bolesnici, osobe koje boluju od šećerne bolesti, kardiovaskularni i onkološki bolesnici te imunosuprimirane osobe. Kod njih infekcije mogu imati teži oblik i dodatno otežati liječenje osnovne bolesti.
Zbog toga je važno ne zanemarivati zubobolju i druge simptome te pravodobno potražiti stručnu pomoć. Dan otvorenih vrata prilika je da građani obave pregled i dobiju preporuke za daljnje liječenje.
Kako se liječe djeca s teškoćama u razvoju
Posebna se pozornost u Klinici posvećuje pacijentima kojima je zbog zdravstvenog stanja potrebno prilagoditi stomatološke postupke. Među njima su djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, koje često ne mogu podnijeti uobičajene ambulantne zahvate.
- Takvi pacijenti zahtijevaju individualizirani plan terapije i prilagodbu postupaka njihovim potrebama. Kada zbog izražene nesuradljivosti ili složenosti zdravstvenog stanja nije moguće provesti ambulantnu skrb, liječenje se provodi u bolničkim uvjetima, prema potrebi uz sedaciju ili opću anesteziju. Interdisciplinarni pristup omogućuje sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb uz smanjen rizik od komplikacija - istaknula je dr. Rajić.
Na Danu otvorenih vrata koji se održava kako smo naveli, u petak od 7:30 do 10:00 sati dr. Rajić će sa specijalistima i specijalizantima Zavoda za bolesti zubi Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb provoditi kliničke preglede, radiološku dijagnostiku i plan terapije za pacijente.
S pacijentima će tako raditi predstojnik Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb i voditelj Referentnog centra za preventivnu dentalnu medicinu prof.dr.sc. Željko Verzak, pročelnica Zavoda za bolesti zubi Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb i dopredsjednica Dentalne sekcije Hrvatskog društva za jednodnevnu kirurgiju HLZ-a izv.prof.dr.sc. Valentina Rajić te predsjednica Hrvatskog endodontskog društva prof.dr.sc. Ivona Bago.
Endodontsko liječenje ima ključnu ulogu u suvremenoj dentalnoj medicini jer omogućuje očuvanje prirodnog zuba, uklanjanje izvora odontogene infekcije te ponovno uspostavljanje funkcije i zdravlja usne šupljine. Posebno je, kako navode s Rebra, važno u liječenju medicinski kompromitiranih pacijenata, djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, kod kojih neliječena odontogena infekcija može predstavljati dodatno zdravstveno opterećenje, dok mogućnosti ponavljanja i produljenja terapijskih postupaka mogu biti ograničene.
Pacijenti s invaliditetom i teškoćama u razvoju čine najvulnerabilniju skupinu pacijenata te zbog fizičkih i/ili emocionalnih ograničenja teško toleriraju ambulantnu provedbu dijagnostičko-terapijskih postupaka. Stoga im je nerijetko, navode na Rebru, indicirana sanacija zubi u sedaciji ili općoj anesteziji.
Indikacije za stomatološke zahvate u općoj anesteziji kod odraslih osoba su nerijetko nesuradljivost zbog invaliditeta i naglašen dentalni strah. Kod djece su indikacije: niska kronološka dob (manje od 3 godine), nekooperativna djeca i djeca s različitim stupnjem invaliditeta. Primjena anestezije u svim specijalističkim granama dentalne medicine provodi se, dodaju, u većini terapijskih postupaka, a nužna je u provedbi svih oralnokirurških zahvata (oralna kirurgija, implantologija, parodontologija, endodoncija) te izuzetno zahtjevna u provedbi terapijskih postupaka u djece s teškoćama u razvoju.
Kada je ambulantno zbrinjavanje takve djece neprovedivo zbrinjavaju se u Dnevnoj bolnici s jednodnevnom oralnom kirurgijom, koja je otvorena 10. veljače 2017. Vrhunski opremljena, pacijentima pruža mogućnost obavljanja svih stomatoloških usluga u općoj anesteziji, po čemu je jedinstvena u Hrvatskoj.
Operativni zahvati izvode se u suvremeno opremljenoj operacijskoj dvorani, a u neposrednoj blizini nalazi se soba za buđenje koja raspolaže sa šest kreveta. U njoj pacijenti borave pod stručnim nadzorom do otpusta isti dan.
Najčešći pacijenti dnevne bolnice su djeca s teškoćama u razvoju, osobe s posebnim potrebama, anksiozni, nepokretni te ležeći pacijenti KBC-a Zagreb. Liječnici s Rebra navode kako su najčešće dijagnoze djece koja zahtijevaju skrb u Dnevnoj bolnici autizam, epilepsija, cerebralna paraliza i mentalna retardacija dok se u Centralnom operacijskom bloku provode zahvati na djeci oboljeloj najčešće od: farmakorezistentne epilepsije, spinalne mišićne distrofije, ciste maksile i mandibule te se provodi sanacija zubala u sklopu preoperativne obrade (kardiološki i hematološki pacijenti).
- Klinika za stomatologiju bilježi i višestruko povećanje broja pacijenata komplicirane kazuistike te ležećih pacijenata KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre milosrdnice koji zahtijevaju interdisciplinarnu skrb u centralnom operacijskom bloku KBC-a Zagreb. Nastavno na sve veći priljev pacijenata iz cijele Hrvatske, djece s poremećajima iz autističnog spektra, neurorizične djece i onkoloških pacijenata, u proteklih deset godina provedena je sanacija u općoj anesteziji na više od 1 500 djece. Djeca s teškoćama u razvoju, u ordinaciji dentalne medicine zahtijevaju posebnu socijalnu i zdravstvenu skrb. Oralni status pokazuje veću učestalost karijesa i ostalih oralnih bolesti te slabiju oralnu higijenu. Provedba preventivnih postupaka je gotovo neprovediva te su kurativni postupci nužni, ali značajno otežani - ističu nam liječnici s Rebra.
Procjenjuje se, kažu, da se u Hrvatskoj svake godine rodi oko četiri tisuće djece koja su u riziku od razvojnih odstupanja, a prema podacima HZJZ-a iz 2025. godine u Zagrebu živi oko 116 000 osoba s invaliditetom i većim teškoćama u razvoju, od toga gotovo 17 000 djece s invaliditetom. Dostupnost zdravstvenih usluga te razina suradnje između stručnjaka različitih profila od iznimnog je značaja za ovu vulnerabilnu skupinu pacijenata.
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