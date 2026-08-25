Na riječkom sudu krenulo je suđenje za višestruko silovanje djevojke iz vjerničkog društva

Na riječkom Županijskom sudu u utorak je krenulo suđenju dvojici muškaraca (71 i 61 godina) Optuženi su u slučaju teškog seksualnog zlostavljanja 23-godišnje djevojke tijekom njezina služenja u vjerničkom društvu Omnia Deo. Stariji muškarac se tereti za 12 kaznenih djela, uključujući silovanja, bludne radnje i prijetnje, dok se 61-godišnjak tereti za neprijavljivanje kaznenog djela. On se brani sa slobode, objavio je portal Burin.

Prema optužnici, djevojka se u rujnu 2024. godine povjerila 61-godišnjaku i rekla mu da je 71-godišnjak seksualno uznemirava i prisiljava na neželjene spolne odnose. Umjesto prijave nadležnim institucijama, 61-godišnjak joj je, kako se navodi, savjetovao odlazak u samostan na "molitvu i pročišćenje“.

Prema optužnici joj je navodno rekao da o događajima ne smije govoriti drugima jer bi to „uništilo Božje djelo“, odnosno zajednicu Omnia Deo.

Sudsko vijeće, kojim predsjeda sutkinja Ika Šarić, zatvorilo je suđenje za javnost prije čitanja optužnice, piše Burin.

Tko je i što je Omnia Deo?

Nije red ni kongregacija. Omnia Deo je javno vjerničko društvo pod biskupijskim nadzorom. Priznati su 2018. u Rijeci, a od ožujka 2024. pod nadležnošću su Zagrebačke nadbiskupije.

To nije administrativna sitnica, nego adresa odgovornosti. Jer odgovornost bez adrese uvijek znači da će netko ostati nezaštićen. Zajedništvo se opisuje kao „duhovna obitelj“ s više grana: svećeničkom, laičkom te ženskim zajednicama, i klauzurnim i aktivnim. Djeluju kroz molitvene susrete, kateheze i duhovne obnove, a prisutni su i online, pisao je Dalibor Milas za 24sata.

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