Obavijesti

News

Komentari 1
Foto: Marko Seper /PIXSELL
VELIKI DOSJE PLUS+

Na skupu '89. uočio sam bivšeg visokog dužnosnika Ozne i Udbe, s radošću u očima...

Piše Božo Kovačević,

Od 70.000 potpisa 1989. do masovnog prosvjeda u Zagrebu, neki su skupovi natjerali vlast na uzmak, a neki su završili bez rezultata. O njima za Express piše Božo Kovačević, bivši ministar, diplomat, zastupnik...

Kao što je nogometne utakmice i utrke Formule 1 bolje gledati u televizijskom prijenosu negoli iz publike na stadionima i trkalištima, tako je i velike prosvjedne skupove bolje pratiti na televizijskom ekranu negoli iz središta ogromnog i uskomešanog mnoštva uzbuđenih ljudi. Sve važno i zanimljivo što bi vam nepovratno promaknulo dok vas gurkaju oni u masi koji pokušavaju pronaći bolje mjesto možete, u slučaju nogometa i automobilizma, vidjeti u više puta ponovljenoj snimci te situacije dok udobno zavaljeni u svojoj fotelji grickate čips i pijete pivo. Kad je o masovnim skupovima riječ, na ekranu jasno vidite osobu koja govori i razgovijetno čujete njezine riječi. Ako ste na nekom nepovoljnome mjestu u masi do kojeg od loše raspoređenih zvučnika dospijeva samo buka bez jasne artikulacije izgovorenih riječi, preostaje vam da na osnovi reakcija onih koji razaznaju što se na pozornici govori pogađate što je rečeno i zašto oni reagiraju zviždanjem, povicima ili huktanjem. No 5. rujna sam – kao i još službeno neprocijenjen broj građana – odlučio udobnost naslonjača zamijeniti stajanjem na Trgu bana Jelačića u znak podrške organizatorima prosvjednog skupa “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku”.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio
ZASTRAŠUJUĆI DETALJI

Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio

U postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, izjavio je danas glavni ravnatelj policije Nikola Milina
Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru
ISTRAGA U TIJEKU

Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru

U tijeku je policijski očevid nadležne policijske postaje, kao i druga postupanja u svrhu utvrđivanja svih okolnosti.
Ukida se porez na mirovine, bit će za kiselu, salamu i križaljke. Evo koliko će vam rasti penzije
OD 1. SIJEČNJA 2027.

Ukida se porez na mirovine, bit će za kiselu, salamu i križaljke. Evo koliko će vam rasti penzije

Špika upozorava da oko 85 posto umirovljenika neće dobiti ništa ili tek mrvice, a da su zbog ukidanja poreza neke lokalne jedinice već digle cijene komunalija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026