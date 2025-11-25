Na službenom rasporedu Arene Zagreb još nema Thompsona, a njegov tim sazvao konferenciju

Iako je 27. prosinca najavljeno kako će Marko Perković Thompson (59) nastupiti u Areni Zagreb, na službenom rasporedu događanja Arene za prosinac, objavljenom na stranicama podružnice Zagrebačkog holdinga, još uvijek nema njegovog koncerta.

Glazbeni raspored u prosincu uključuje koncerte Saše Matića, Tilla Lindemanna, Tomislava Bralića i klape Intrade te Urban & 4 s gudačkim kvartetom. Koncert Marka Perkovića Thompsona trenutno nije naveden.

Menadžment Marka Perkovića Thompsona je putem društvenih mreža najavio i izvanrednu konferenciju za medije u Zagrebu.

- Poštovani, pozivamo vas na konferenciju za medije menadžmenta Marka Perkovića Thompsona, koja će se održati u srijedu, 26. studenoga 2025. u 12:30 sati u hotelu Zonar u Zagrebu na adresi: Trg Krešimira Ćosića 9., Konferencijska dvorana „Motion“. Na konferenciji za medije menadžment će se osvrnuti na aktualne teme vezane uz rad i daljnje profesionalne aktivnosti Marka Perkovića Thompsona, a predstavnici medija imat će priliku postaviti pitanja. Ljubazno vas molimo da o ovom pozivu obavijestite i kolege iz vaše redakcije - stoji na Instagram i Facebook profilu.

Podsjetimo, Tomašević je nedavno tvrdio da koncerta 28. prosinca neće biti.

- Još prije mjesec dana sam donio odluku i toga se držimo - rekao je, a problem je nastao oko pozdrava na početku pjesme 'Bojna Čavoglave'.

Podsjetimo, Thompson se nedavno oglasio na društvenim mrežama zbog odluke zagrebačke vlasti da mu zabrani izvođenje navedene pjesme u gradskim prostorima.

- Radi licemjerja nekih medija moram podsjetiti sve da je pjesma Bojna Čavoglave za vrijeme rata i u poslijeratnom razdoblju bila najemitiranija na svim hrvatskim medijima i bila prihvaćena od svih. Danas glavni mediji to ignoriraju, što je u najmanju ruku nekorektno. U više navrata sam razmišljao, uzevši u obzir da je rat završio, da se pjesma Bojna Čavoglave, po meni, treba izvoditi samo u prigodama. Onda kada se približavaju važni, značajni datumi, kao što su Dan državnosti, Dan pobjede, to jest kada se približavaju značajni datumi iz naše novije povijesti i Domovinskog rata. Razmišljao sam da pjesmu Bojna Čavoglave ne uvrštavam u redovni repertoar koncerata mojih turneja, već kao što sam rekao, samo prigodno - rekao je, između ostalog, u svom obraćanju.