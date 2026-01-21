Na suđenje tokaru za prijetnje Plenkoviću zvat će zamjenicu glasnogovornika Vlade Milića

Na Općinskom sudu u Zlataru u srijedu je nastavljeno suđenje tokaru Dariju I. (40) iz Zagorja optuženome za prijetnje premijeru Andreju Plenkoviću. Iako se očekivalo da bi on mogao iznijeti obranu, sud je odlučio prije toga po službenoj dužnosti ispitati zamjenicu glasnogovornika Vlade Andreju Vodanović. Upravo je ona, doznajemo, primijetila komentare i prijavila ih nadležnim službama.

Također, sud je usvojio dokazni prijedlog tokarove braniteljice Lidije Horvat da se od Vlade pribave "storyji" objavljeni na Facebook stranici Vlade koje je tokar komentirao kako bi se vidio kontekst, na koje je objave odgovarao i što ga na to potaknulo.

U međuvremenu je, doznajemo, nakon svjedočenja premijera Plenkovića na prijašnjem ročištu, tužiteljstvo izmijenilo optužnicu. Više ga ne terete da je svojim riječima u premijera izazvao strah za život i sigurnost, jer je premijer i rekao da ga njegove riječi nisu ustrašile, ali da svaku prijetnju shvaća ozbiljno. Umjesto toga, u optužnici sada stoji da su ti njegovi navodi bili "podobni" da kod njega izazovu uznemirenost i osjećaj straha.

Za takve "podobne" navode tužiteljstvo u slučaju osuđujuće presude traži djelomičnu uvjetnu kaznu od godine dana i šest mjeseci s time da bi tokar u zatvoru trebao provesti sedam mjeseci.

- On nije očekivao da će ovo toliko trajati. Za početak nije očekivao da će biti uhićen, pa je bio dva mjeseca u istražnom zatvoru, a ovaj postupak se vodi već preko godinu dana. Ono što me jako začudilo je što je tužiteljstvo nakon svega ostalo kod drakonskog prijedloga sankcije, da se njemu izrekne bezuvjetna kazna u trajanju od sedam mjeseci zatvora za djelo koje spada pod verbalni delikt i to smatram zastrašujućim u 2026. godini - rekla je odvjetnica Lidija Horvat za RTL Danas.

Među izjavama za koje terete tokara su komentari: "Go**no smrdljivo. Treba te iz kože oderati. Da te bar Rus pogodio raketom u tu tvoju anemičnu glavu", "Stop nasilju nad ženama, start nasilja nad osuđenom zločinačkom organizacijom HDZ", "A ove u Hrvatskoj treba sustavno ubiti, go**no izdajničko".

U svojoj obrani tokar je rekao da je sve to napisao u afektu kada je vidio informaciju da će Hrvatska financirati zdravstvo u BiH, a on radi za minimalac.

Ovo nije prvi puta da premijer svjedoči na sudu zbog prijetećih komentara. Početkom veljače 2023. davao je iskaz na Općinskom sudu u Sisku. I tamo je rekao da riječi optuženoga Đure Čehulića nisu kod njega izazvale strah, no da je prijetnju shvatio ozbljino.

Čehulić je na koncu nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od godine dana zatvora, uvjetno na tri godine. Zbog prijetnje uoućene službenoj osobi u vezi s njegovim radom osuđen je na devet mjeseci zatvora, a zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja dobio je dodatnih šest mjeseci.