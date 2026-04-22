Na suđenju bivšem policajcu Smažilu svjedočili i njegovi kolege: 'Bio je smiren, dobar...'

Svjedočenje osječkog policajca Gorana Žulja na suđenju Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak na Županijskom sudu u Osijeku izazvalo je reakciju optuženikovog branitelja koji je istaknuo kako je policajac u izjavi prekoračio svoje kompetencije. Obrani se nije svidjelo što je policajac zadužen za očevid na sudu izjavio kako je Smažil, nakon tragičnog događaja, bio neuobičajeno smiren i bez emocija, da je oprao ruke i policijsku uniformu prije nego je dojavio Mihaelinu smrt.

"Bio sam kod kuće kada su mi u 22 javili da je u Cvjetkovoj ulici došlo do samoubojstva djevojke koja se ubila službenim policijskim pištoljem. Došao sam na očevid, sačekali smo državnu odvjetnicu, otišli na mjesto događaja u stan. Tamo sam u dnevnoj sobi na stoliću vidio pištolj, a na kutnoj garnituri u sjedećem položaju tijelo mrtve osobe krvave glave. Smažil je bio na hodniku; nije se ponašao kako se uobičajeno ponašaju osobe koje su doživjele nečije samoubojstvo, nije bio u šoku, bio je vrlo sabran, bez emocija s obzirom na događaj. Uzeo sam forenzičke tragove s njegovih ruku. Pitao sam ga da li je što dirao od predmeta u sobi i da li je oprao ruke nakon događaja. Ispružio je ruke prema meni i osjetio sam svježi miris sapuna. Na njegovim rukama stoga nisu pronađeni nikakvi tragovi. Tragovi krvi u stanu, ozljeda žrtve i trag streljiva nakon opaljenja sugerirali su da se ne radi o samoubojstvu i rekao sam da se prema Smažilu postupa kao prema počinitelju kaznenog djela ubojstva. Isključili smo samoubojstvo zbog tragova ulazne i izlazne rane te ulaska streljiva u glavu žrtve. Nije se moglo raditi o samoubojstvu ili nesretnom slučaju jer je u trenutku ispaljenja hica ona sjedila blago prema naprijed. Cijev pištolja bila je usmjerena od gore prema dolje, a počinitelj je bio blizu žrtve" ispričao je policajac Žulj. Opisao je također kako je na stolu u dnevnoj sobi bio pištolj, a pored njega spremnik sa 16 komada streljiva, dok je na krevetu u spavaćoj sobi bio opasač za pištolj i još jedan spremnik streljiva, što je pobudilo sumnju očevidne ekipe.

"Primijetili smo i da je perilica upravo oprala rublje, i to policijsku službenu odjeću koju smo pregledali nakon pranja i nismo našli tragove krvi. U kupaonici je bio i vlažni papirnati ubrus natopljen krvlju. U dnevnoj sobi sam pronašao i gravitacijske kapljice na tlu. One su bile takvog oblika kao da su pale s osobe koja je bila u pokretu ili s nekog predmeta koji je osumnjičeni nosio. Tijelo žrtve nije bilo pomicano" kazao je još Žulj dodajući kako se niti jednom policijskom službeniku ne smije dogoditi da rukuje oružjem mimo 4 važna pravila.

"On je znao ta pravila pa smatram da je ciljano stavio punjenje u pištolj" rekao je svjedok.

"Ulažemo prigovor jer je ovaj svjedok prekoračio svoje kompetencije, a i vještačenja su osporila neke njegove tvrdnje. Svjedok ne može svjedočiti o psihofizičkom stanju optuženika nakon počinjenog djela" kazao je potom Smažilov odvjetnik.

Nakon Žulja svjedočilo je drugih pet policajaca koji su Smažila znali uglavnom kroz posao.

Rekli su kako se radi o smirenom mladiću koji je uvijek bio pristojan i odgovoran te da je svoj posao shvaćao vrlo ozbiljno, volio ga je raditi i bio je visoko motiviran kao policajac.

"Nakon što nam je dojavljeno za događaj ušli smo u stan. Smažil nas je dočekao. Bio je u stanju šoka, uplašen, hvatao se za glavu, nije ga se moglo razumjeti što govori. Kod žrtve su bili liječnici Hitne. Žrtva je bila na kutnoj garnituri u sjedećem položaju, glave zabačene unazad. Liječnici su konstatirali smrt i otišli, a ja sam osigurao mjesto događaja da se ništa ne dira. Također sam i alkotestirao Smažila i rezultat je bio pozitivan, imao je više od 0.50 alkohola ali se ne sjećam točno koliko. Na podu sobe sam uočio jednu čahuru metka, bila je udaljena 3 metra od žrtve. Na stoliću je bio pištolj sa spremnikom. Nisam vidio da li je bio pun ili prazan. Kada je započeo očevid izašao sam iz stana" rekao je policajac Filip Šovagović koji je rekao kako je u stan upućen po dojavi da je djevojka Marka Smažila počinila samoubojstvo njegovim službenim pištoljem.

Jedan od preostalih svjedoka policajaca rekao je kako je kobnog dana radio sa Smažilom u smjeni. Dovezao ga je kući u Cvjetkovu i tada mu je Marko rekao da čeka djevojku da dođe kod njega. Što se dogodilo, saznao je tek sutradan.

Suđenje Marku Smažilu nastavlja se i sutra čitanjem iskaza Mihaelinih prijateljica koje su svjedočile o njihovom turbulentnom odnosu.