Na suđenju Kalmeti svjedočio Sapunar: 'Novac sam nosio 18 puta, ukupno oko 70.000 eura'

U inkriminirano vrijeme prišao mi je tadašnji državni tajnik ministarstva mora, prometa i infrastrukture i predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskih autocesta Zdravko Livaković te me upitao znam li neku tvrtku preko koje bi se mogao izvlačiti novac, kazao je Josip Sapunar, bivši član uprave Hrvatskih autocesta (HAC), svjedočeći na ponovljenom suđenju bivšem HDZ-ovu ministru Božidaru Kalmeti i njegovim suradnicima zbog korupcije.

- Rekao sam mu da moram razmisliti, a kasnije sam se našao s Igorom Premilovcem, koji mi je rekao da takva tvrtka postoji. O tom sam sastanku obavijestio Livakovića i rekao mu da Premilovac za takav ugovor traži postotak od 20 posto - ispričao je Sapunar.

Rekao je i da nije vidio taj ugovor, no da zna da su uvjete dogovorili nekadašnji član Uprave Viadukta za financije Ivan Berket, bivši član uprave Viadukta Damir Kezele i Premilovac. Prema ugovoru, Premilovčeva tvrtka je za Viadukt radila istraživanja tržišta, dok je plaćanje išlo po mjesečnim, odnosno privremenim situacijama.

Premilovac ga je obavještavao o uplatama, nakon čega bi se njih dvojica našli kako bi mu Premilovac predao novac u kuverti.

- Novac sam prebrojio i od iznosa bi izdvojio 30 posto koje sam nosio u Viadukt i predavao ga Berketu. U dva navrata sam iznos od 30 posto predao Kezeleu, a ostatak od 70 posto sam predavao Livakoviću. Onda bi mi Livaković davao novac u iznosima između 3000 i 7000 eura po donošenju - svjedočio je Sapunar.

Dodao je nije dogovarao iznose koje bi dobivao te da je novac nosio 18 puta.

- Ukupno sam na taj način dobio oko 70.000 eura. Ne znam jesu li oni nekome drugome nosili novac jer o tome nismo razgovarali - dodao je.

Sapunar i Ivan Berket u prijašnjem su postupku priznali krivnju te su osuđeni na temelju sporazuma o krivnji. Prema odredbama izvansudske nagodbe Sapunar se zbog afere Remorker, uz rad za opće dobro, državi obvezao uplatiti 5,8 milijuna kuna.

Podsjećamo, prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura, koje su prema optužnici izvučene iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. USKOK tvrdi i da je Kalmeta u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske.

Prema uputi Vrhovnog suda na ponovljenom suđenju posebna će se pažnja posvetiti iskazu Sapunara te će se razjasniti sve što je ostalo nejasno. Sapunar je u svojim iskazima tvrdio da je novac koji je izvlačen iz HAC-a on predavao Mikuliću, koji ga je pak davao Kalmeti, no na koncu prvostupanjski sud je smatrao da osim Sapunarovih tvrdnji, za to nema drugih dokaza. Vrhovni sud smatra i da se treba utvrditi koliko je novca, ako je Sapunar, davao Mikuliću te koja je, ako je ima, u tom slučaju protupravno stečena imovinska korist.

Kalmeta je na optuženičku klupu ponovo sjeo u studenome 2023. nakon odluke Vrhovnog suda, koji je nepravomoćnu presudu djelom potvrdio, a djelom ukinuo. Ukinut je oslobađajući dio, zbog čega se sada ponovo sudi Kalmeti te njegovim suoptuženicima Zdravku Livakoviću, Milivoju Mikuliću, Stjepku Bobanu, Damiru Kezeleu i Sandru Vukeliću.

Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna.

No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu. Vrhovni sud potvrdio je oslobađajuću presudu u odnosu na bivše šefove HAC-a Juricu Prskala i Marija Lovrinčevića.

Na početku ponovljenog suđenja, Kalmeta je odbacio krivnju i kazao da tužiteljstvo protiv njega nema ni jedan dokaz. Osim Kalmete krivnju su odbacili i njegovi suoptuženici.